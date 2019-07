Luiselli, finalista del Premio Booker 2019

Ciudad de México.- Por su libro Lost Children Archives (El archivo de los niños perdidos), la escritora Valeria Luiselli forma parte de la lista de finalistas del Premio Booker 2019, considerado el más importante de la lengua inglesa.

En sus redes sociales, la editorial Sexto Piso destaca la candidatura de la joven escritora ya que se convierte en la primera autora mexicana que figura entre finalistas para recibir esa distinción.

Luiselli, que nació en la Ciudad de México en 1983, recibió el año pasado el Premio American Book Award por su obra Tell Me How it Ends: An Essay in Forty Questions.