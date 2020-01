Manifestantes impiden el acceso al Museo del Louvre en París

Un grupo de manifestantes que protestaba contra la reforma de las pensiones del Gobierno francés impidió este viernes por la mañana la apertura del Museo del Louvre de París, en cuyo exterior se acumulaban los visitantes en espera de que se resolviera el conflicto.



Una portavoz del museo confirmó a Efe que las protestas habían impedido desde primera hora de la mañana abrir al público las salas y reconoció no saber si los visitantes podrían acceder durante algún momento del día.



Hizo hincapié en que la institución no está en huelga, y que solo una mínima parte de los manifestante son empleados.



Desde el inicio de las huelgas contra la reforma de las pensiones del presidente, Emmanuel Macron, el pasado 5 de diciembre, el Louvre no había tenido que cerrar ningún día.



Este viernes continúan los paros en los ferrocarriles y en el transporte metropolitano de París por cuadragésimo cuarto día consecutivo, aunque con menor vigor que en las primeras semanas.



Por el contrario, las acciones de protesta se han agudizado en los puertos, con bloqueos en algunos de los más importantes del país, como Le Havre, Marsella y Ruán.