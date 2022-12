Mauricio Montiel Figueiras gana premio de poesía Carlos Pellicer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La madurez y el uso del lenguaje poético que el narrador, poeta y traductor Mauricio Montiel Figueiras plasma en "Cuaderno del sur" (2022), le han dado a ganar el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2022, una obra que alude al sentido místico y cardinal de la naturaleza.

El jurado del galardón, integrado por los escritores Dionicio Morales, Ricardo Ávila Alexander y Claudina Domingo, otorgó el galardón al escritor por esta obra que "se trata de un libro que muestra madurez en el uso del lenguaje poético, y en el que el autor creó un universo de gran riqueza alegórica", según señalaron en su fallo.

"Cuaderno del sur" es una obra con la cual Montiel Figueiras retoma la poesía tras casi tres décadas de no publicar en este género literario. Se trata de un libro inscrito en la tradición artística que canta de forma ceremonial a la naturaleza; ello, también como consecuencia de la pasión que le despierta la disciplina dedicada al estudio de la Tierra y sus fenómenos físicos y humanos.

"Desde hace tiempo me gusta mucho leer sobre geografía, meteorología. Las temáticas a las que me ceñí en el libro pasan por lo geográfico y por lo climatológico. Hay una larguísima tradición poética que hace réquiem por el paisaje, los animales, los fenómenos naturales, y yo quise poner un grano de arena minúsculo en ella", aseguró Mauricio Montiel Figueiras.

El también traductor y gestor cultural dijo que comenzó a trabajar hace más de 10 años los textos que integran la obra ganadora del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2022, como parte de los experimentos literarios que ha desarrollado en redes sociales.

"Este libro se empezó a gestar por 2009 o 2010 y ha tenido un proceso bastante curioso, porque lo comencé a trabajar en Facebook. Hace 13 años más o menos que empecé a escribir estos borradores usando las redes sociales como laboratorio para probar si estos textos causaban interés, si generaban curiosidad o no en los lectores. Resulta que la respuesta fue bastante generosa por parte de algunos y, con eso en mente, decidí trabajarlo propiamente", explicó el autor de "Mirando cómo arde la amarga ciudad" (1994) y "Oscuras palabras para escuchar a Satie" (1995).

Mauricio Montiel Figueiras (Guadalajara, Jalisco, 1968) celebró este galardón que lleva el nombre de uno de los poetas más luminosos de la literatura mexicana e iberoamericana —y que, además, reconoce le ha acompañado en momentos puntuales de su vida—, "Es un premio que tiene una trayectoria muy amplia, en la que han sido reconocidos muchos amigos y colegas a los que admiro mucho".

El también autor de "La mujer de M." (2012), "Ciudad tomada" (2013), "Los que hablan. Fotorrelatos" (2016), "La piel insomne" (2020), "Un perro rabioso. Noticias desde la depresión" (2021), "Siempre tendrán hambre las sombras" (2021) y "Las sirenas vuelven a cantar" (2022), aseguró que entrar en esta nómina de autores es una enorme satisfacción, "sobre todo porque este es mi tercer libro de poesía, un ámbito al que le tengo mucho respeto".

A través de un comunicado se dio a conocer el galardón que es auspiciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el Gobierno del estado de Tabasco, mediante su Secretaría de Cultura.