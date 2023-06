"Me atrae la violencia y no sé porqué soy así", dice el autor de "American Psycho"

MADRID (EFE).- "Me atrae la violencia y no sé porqué soy así", confesó este lunes Bret Easton Ellis, el autor de "American Psycho", que tras trece años de silencio literario regresa con "The Shards" ("Los destrozos"), una novela que rescata a su yo adolescente y a sus obsesiones en un inquietante Los Ángeles a principio de los años 80.



Publicada en español por Random House, la novela es en un 50 o 60 por ciento autobiográfica, aseguró el escritor estadounidense (Los Ángeles, 1964) en una rueda de prensa en Madrid en la que explicó que este último libro lo comenzó a escribir en 1982 y, tras cuarenta años, lo retomó en 2022.

Escritor desde niño, la literatura fue para Easton Ellis una forma de escapar del dolor de su familia, de un padre alcohólico, del divorcio de sus progenitores, relató el autor, que recordó cómo en 1981 empezó a "descontrolarse del todo" y comenzó a inventarse todo: "era muy convincente como mentiroso".

Desde que irrumpió a los 21 años en la literatura con "Less than zero" ("Menos que cero"), Bret Easton Ellis se convirtió en una de las voces más provocadoras de la literatura americana y especialmente exitoso con "American Psycho", que narra la historia de un asesino en serie oculto tras la apariencia de un banquero de Wall Street obsesionado con la música y la moda, a finales de los años ochenta en Nueva York.

En "The Shards" el autor mezcla el terror y el erotismo con la desorientación de la adolescencia.

Por eso asegura que la novela es una especie de "carta de amor" a las personas que formaron parte de su vida y una forma de explicarse quién era él.

"Nunca volví a ser el mismo después de 1981, nunca hubo un periodo de recuperación y ahora puedo señalar el momento en que fui feliz por última vez, o más concretamente el momento en que se dieron los últimos vestigios de felicidad, incluso de calidez, antes de precipitarme en el terror y la paranoia y empezar a comprender cómo operaba de verdad el mundo adulto por contraposición a mis fantasías adolescentes", escribe.

Esta es la primera obra en la que escribe sobre el pasado y desde la actualidad dice que no se arrepiente de nada y que el único consejo que daría a su yo de entonces es que "no hacía falta meterse tanta cocaína" para escribir "American Psycho".

"Tienes que vivir tu vida con sus errores y controversias", subrayó, para insistir en que no cree en el arrepentimiento, ya que si lo hiciera, se arrepentiría de todo.

Para él fue un placer escribir esta novela, pues "nunca lo había pasado tan bien", y escribir en general es el mejor sentimiento que conoce.

Considerado el cronista de la generación X en Estados Unidos, Easton Ellis mantiene que crecieron en un clima de libertad de expresión que en la actualidad no existe: "no había un ejército de personas diciendo lo que no puedes decir".

"Teníamos una libertad creativa total", insistió, pero en la actualidad hay "rabia" y un intento de "cortar a la gente por el mismo patrón".

El autor norteamericano sostiene que nunca se ha planteado una novela para "tocar la tecla de provocar", pero si alguien se siente ofendido, "pues que no lo lea".

Y se muestra en desacuerdo con la posibilidad de no escribir ciertas cosas por si ofenden la sensibilidad de alguien: "si se ofende, que se ofenda; el humor tiene que ver con la injusticia".

HBO ha adquirido los derechos de la nueva novela para realizar una adaptación televisiva que contará con la dirección del italiano Luca Guadagnino ("Call me by your name") y al propio Easton Ellis en tareas de guion y de producción ejecutiva, de tal forma que se plantea incluso dirigirla también.

Porque Easton Ellis siempre ha querido ser cineasta y eso afirma que se ha notado en sus novelas, que son muy cinematográficas.