Se llevará a cabo una mesa de reflexión sobre "Luisa o San Luis Potosí", con la participación de Joel Cruz Maytorena, Jonathan Gamboa y Carlos Ibáñez López en el Centro Cultural Universitario Caja Real, hoy 21 de abril a las 18:00 horas.

La actividad se realiza en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y propone revisar esta obra desde su contexto, contenido y relevancia.

El encuentro pone atención en la relevancia del texto como la primera novela publicada en San Luis Potosí. Escrita en 1865 por Francisco de Paula Palomo, la obra se sitúa en un periodo cercano a los acontecimientos que describe, lo que permite leerla como un registro temprano de la vida social y política del estado en el siglo XIX.

La novela desarrolla una narración de corte costumbrista con elementos históricos. A través de sus capítulos se abordan historias de filiación incierta, vínculos familiares y relaciones amorosas, al tiempo que se integran descripciones de tradiciones y prácticas cotidianas. Su publicación como folletín en el periódico oficial La Restauración también da cuenta de las formas de circulación de la literatura en ese momento.

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En la mesa Joel Cruz Maytorena, Jonathan Gamboa y Carlos Ibáñez López, abordarán el valor de los libros como herramientas de comunicación a lo largo de la historia. Durante la conversación se planteará la importancia de identificar los primeros textos producidos en una región y de revisar su contenido para entender el contexto en el que fueron escritos.

El análisis también considera la relación del autor con la ciudad. Aunque originario de Veracruz, Palomo residió en San Luis Potosí gran parte de su vida, lo que le permitió conocer de cerca sus dinámicas sociales, políticas y culturales.