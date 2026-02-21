Mexicana Fernanda Tovar, PREMIADA EN BERLINALE

BERLÍN.- La opera prima de la mexicana Fernanda Tovar, ´Chicas Tristes´, una coproducción de México, España y Francia, ganó este viernes el premio Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección "Generación" de la 76ª edición del festival de cine Berlinale.

Según el jurado juvenil, esta película "impacta con fuerza", ya que "la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible".

El jurado internacional se mostró por su parte "profundamente conmovido" por el humor, la tristeza y el realismo del filme.

La película, que celebró su estreno mundial en la programación de "Generación 14plus", relata la estrecha amistad entre la Maestra y Paula, de 16 años.

Son las nadadoras más fuertes de su equipo y entrenan juntas durante el verano para representar a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de Natación.

El miedo y los sentimientos de culpa y rabia comienzan a fracturar su amistad, empujándolas hacia una decisión que redefinirá quiénes son, juntas y por separado.

El jurado juvenil consideró a su vez que la profunda amistad y el amor entre los personajes del filme se ven reforzados por el apoyo y la solidaridad, y que "cada plano parece una historia en sí misma, aportando a la narrativa general".