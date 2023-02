Mexicanas exhiben su visión frente a la vida en la muestra "Entre Mujeres"

Monterrey (México), 16 feb (EFE).- La visión de un grupo de artistas plásticas y fotógrafas sobre temas diversos como el mundo actual, la violencia de género y el valor de la vida ante la pandemia de la covid-19 integran la exposición "Entre Mujeres" que se exhibe en la Galería Regia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, norte de México.

La muestra, inaugurada este jueves, presenta el trabajo de 31 artistas que exhibirán su obra hasta el próximo 19 de marzo en el citado espacio cultural.

César Guillén, encargado del espacio cultural, mencionó que la exposición colectiva reúne más de 30 piezas artísticas en técnicas variadas como el dibujo, pintura al óleo, acrílica, fotografía digital y arte objeto.

"Cada una trae un tema diferente, un lenguaje que manejan las artistas a través de sus técnicas", explicó a medios.

Mencionó que el evento se desarrolla en colaboración con la Secretaría de Cultura del municipio de Monterrey y se montó en el marco del 8M (Día Internacional de las Mujeres).

La fotógrafa Mavi Pérez, quien forma parte del Colectivo Fotógrafas de México, compartió que su obra titulada "Naturaleza Desnuda" y es un autorretrato.

"El trabajo que estoy presentando es de introspección. Las mujeres fuimos educadas que el desnudo es malo, que desnudarse era ser una mala persona, que no podías mostrar tu cuerpo y yo toda mi vida me quedé guardándolo, pero llegó el momento en que me dije me voy a morir y me van a ver desnuda en una plancha", explicó.

Por su parte, Lorena Gutiérrez, quien participa en la exposición con "La Guardia", mostró una obra que representa como una mujer es capaz de cuidar su interior e integridad.

"Con ese rollo de la no violencia pensé en eso, de cuidar la integridad de las mujeres", expuso.

Explicó que incursionó en la fotografía en 1988 y es pionera en Nuevo León de las mujeres en este campo.

Regina del Bosque comentó que su obra "El Inicio de un Sueño" muestra a un hombre cargando una maleta, una guitarra y va caminando sobre unas vías porque va tras el sueño que persigue en su vida, así como ella alguna vez dejó una carrera estable en mercadotecnia para dedicarse a la fotografía.

"La obra representa mi sueño, pero puede ser el de todos", comentó.

En tanto, Magaly González fotografió un paisaje urbano en el que muestra su amor y orgullo por Nuevo León, a través de una imagen del Cerro de La Silla.

Mientras que la artista plástica Belinda Salazar realizó un dibujo a lápiz que muestra una mujer en medio del bosque la cual a pesar del ambiente gris que la rodea, tiene una intensa luz sobre la cabeza, porque el brillo de las féminas se impone ante las adversidades.

Finalmente, Susana Torres compartió que "Reflexión Visual" nació en medio de la pandemia de la covid-19 y recoge un poco de las emociones que se vivieron durante la crisis sanitaria.