México ha soportado recientemente desafíos muy duros: Vargas Llosa

GUADALAJARA, Jal., mayo 25 (EL UNIVERSAL). - El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa recordó a los mexicanos presentes en la inauguración de la V Bienal de Novela que lleva su nombre y que hoy arrancó en Guadalajara, la importancia "de que la cultura de la libertad pueda reinar plenamente en México, país donde ha soportado en años recientes amenazas y desafíos muy duros", señaló el escritor al señalar que vivimos en una América latina donde "el populismo, la demagogia, el estatismo, la intolerancia y el extremismo ideológico están causando mucho daño".

Al inaugurar la V Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que lleva por tema "La literatura para tiempos recios", el escrito e intelectual peruano aseguró que este encuentro literario tiene lugar en un mundo "convulso, incierto, sacudido por guerras y amenazado por diversos autoritarismos".

"Algunos países como el mío, ha sido posible librarse, por fortuna, del zarpazo dictatorial, que como lo anticipamos tantas veces muchos de nosotros en la campaña electoral de hace dos años, el presidente Castillo, hoy preso, pretendió destruir la democracia desde el poder. Otros países como el Ecuador intentan evitar que las fuerzas retrógradas y oscurantistas del pasado, encarnadas por el prófugo Rafael Correa y otros, vuelvan a apoderase del Estado, pero hay muchos que ya están en manos de líderes autoritarios de los que costará tiempo y esfuerzo liberarse", señaló Vargas Llosa ante más de una treintena de escritores que se dan cita en el encuentro que inició hoy y concluirá el próximo domingo.

El autor de "Conversación en la catedral" dijo que en muchos casos esto se da por culpa de votantes que no supieron medir las consecuencias de sus preferencias y en otros por actos de fuerza y circunstancias que torcieron la voluntad popular, "en todo caso la realidad es que, en América Latina, nuestro ámbito geográfico inmediato, la libertad no pasa por un buen momento, y frente a ello una respuesta necesaria es la afirmación de la cultura".

Y agregó que por eso lleva a que la Bienal no tenga una connotación puramente literaria, sino sabiendo que este encuentro "también es una defensa de aquellos valores que en el actual contexto latinoamericano están tan venidos a menos", dijo luego de recordar a Raúl Padilla López, gestor cultural fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y "fuerza de la naturaleza" que se empeñó y consiguió llevar la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa a Guadalajara.

"Echaremos de menos su presencia y su personalidad arrolladora, esa fuerza de la naturaleza que hacía de él un ser excepcional, pero podemos consolarnos sabiendo que todo aquello que hizo posible goza de buena salud", dijo Vargas Llosa, quien inauguró el encuentro que está dedicado a Raúl Padilla.

Luego de las palabras del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y de Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, instituciones que cobijan la Bienal, Mario Vargas lLosa dijo que más allá de América Latina, "no solo los autoritarismos y guerras imperialistas amenazan la libertad y la cultura también la deformación académica que ha dado en llamarse cultura de la cancelación, esa especie de dictadura del pensamiento único que impide hoy en la universidad, los medios de comunicación y las redes sociales, el libre intercambio de ideas en nombre de la corrección política y el fanatismo identitario".

Indicó también que una dictadura que no sólo ejerce la censura contra el pensamiento y las culturas contemporáneas, sino que pretende abolir el pasado alterando o prohibiendo libros, cuadros y otras expresiones culturales que forman parte de nuestra civilización desde hace siglos, y que frente a todo ello nos revelamos también en esta Bienal que es un ámbito donde debe reinar la plena libertad sin complejos".

Durante la ceremonia inaugural que se celebró en el Conjunto Santander, otra de las instituciones culturales creadas por Raúl Padilla López, una de las sedes principales de la Bienal de Novela, Marisol Schulz, aseguró: "vivimos tiempos recios, pero podemos superarlos mediante el diálogo y la búsqueda del conocimiento. Así lo creía Raúl Padilla quien consideraba a Mario Vargas Llosa un pensador universal y a la cultura como u elemento indispensable para construir sociedades más justas".

Por su parte, el rector de la UdeG, recordó y citó muchas de las empresas culturales de Raúl Padilla y dijo: "Les pido que todos nos sumemos a este gran homenaje In Memoriam a Raúl Padilla López, conscientes de la necesidad de resguardar, conservar y acrecentar su herencia y su gran legado. Sigamos trabajando en torno a ese gran legado cultural e intelectual que él nos dejó y como esta gran Bienal que hoy inauguramos, es un pequeño homenaje más a este gran gigante que paso por la Universidad de Guadalajara".