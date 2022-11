México, un gran mercado para la lengua árabe

A-AA+

SHARJAH, Emirates Árabes Unidos, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Ahmed bin Rakkad Al Ameri, autoridad del libro de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) da detalles sobre el programa del emirato como invitado de honor a la Feria del Libro Internacional de Guadalajara.

"Habrá literatura, escultura, esperamos teatro, música, danza tradicional, arte, caligrafía", dice Al Ameri. El stand del emirato ofrecerá a la venta más de 50 libros árabes traducidos al español.

"No sólo estamos representando Sharjah ni a los Emiratos, sino a toda la cultura árabe", afirma la autoridad del libro.

Al Ameri considera que México y los países hispanohablantes son un gran mercado, sobre todo por los estrechos lazos que hay entre el idioma español y el árabe.

El mercado del libro Para la autoridad del libro de Sharjah, las ventas de libros digitales no son competencia a la de libros impresos. Sin embargo, destaca que los audiolibros sí van ganando terreno.

"Los libros impresos se venden desde los últimos 600 años y siguen dominando el mercado en el mundo", sostiene.

Sobre el aumento del costo de papel, Al Ameri explica que no se disparó a los mismos niveles que en Europa y América, por lo que considera que no es un problema en Medio Oriente.

Hasta el 13 de noviembre se desarrolla la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Sharjah. Este encuentro literario es el más relevante en Medio Oriente, reuniendo editoriales de Arabia Saudita, Irak, Líbano, Qatar, Israel, así como países del continente africano.

A finales de mes, el encuentro librero "empacará maletas" para partir a la ciudad de Guadalajara a finales de mes, pues es el invitado de honor de la FIL.