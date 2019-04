Fluye durante el día y hierve durante la noche.

Domina contornos y llama a un centro de atención: tú y yo.

Mi amor inmaduro va contra el mundo, defiende, es leal, puro, mágico, disculpa, justifica, intercede, aboga, pero jamás traiciona.

Mi amor inmaduro tiene un núcleo cercano y vivo. Vela por ti, custodia y vigila casi todo el tiempo, quizás revolviendo pero jamás disolviendo. La única realidad de mi amor inmaduro, es que es un torbellino de agua en un día violento y seco, pero siempre con colores fijos, vientos templados y sin arrepentimientos.

Mi amor inmaduro cela, porque no admite dosificaciones de su esencia. Cela porque el verbo amar se pronuncia con la boca llena de frescura, de ley, de fe, de dignidad, y de felicidad.

Mi amor inmaduro intenta siempre abrirte los labios para meterte una palabra cálida, dilatarte las pupilas para meterte una sonrisa... insinúa un cielo distinto, correrá siempre tras de ti, con los pies más extraños del mundo y con el rostro en blanco para hacerte latir al ritmo de mis venas, avanzando juntos.

Mi amor es inmaduro. Deja un polvo vacilante bajo el firmamento.

Brilla durante el día y vibra durante la noche.

Con instantes que traerán

gritos perplejos, defenderán el aire que respiras en tu noche tosca y solitaria.

Mi amor inmaduro empujará el portón pesado que abre tu jardín, para que tu sombra repose, y para que las luciérnagas te arrullen llevándose tus miedos, desapareciendo la precipitación de tus pensamientos.

Mi amor inmaduro no es quieto, no es inexpresivo, no es sumiso, no es tranquilo y no es absorto.

Camino de tu mano sin

memoria deslizándome con el toque de mi presencia, ofreciéndote mi vida sabia y ciega, con mis pulmones envueltos en total alivio por ofrecerte siempre lo mejor de mí.