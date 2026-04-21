Michael en la Cineteca Alameda

La película Michael, se exhibe en la Cineteca Alameda, un largometraje biográfico que retrata la vida de Michael Jackson, bajo la dirección de Antoine Fuqua.

El preestreno tendrá lugar este martes 21 y miércoles 22 de abril a las 20:00 horas. La programación regular se realizará del jueves 23 al martes 28 de abril a las 20:00 horas, mientras que el miércoles 29 de abril se ofrecerá una función a las 18:00 horas.

La cinta recorre distintas etapas de la carrera del artista, desde su infancia en The Jackson 5 hasta su consolidación como referente global del pop.

El guion integra momentos clave de su desarrollo artístico, su presencia en los medios y los episodios que definieron su vida pública.

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El papel principal está a cargo de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. Su participación responde a una decisión de producción que busca cercanía con la historia familiar, además de incorporar elementos musicales y escénicos vinculados con la figura original.

La relevancia de Michael Jackson se sostiene en su impacto en la música popular y en la cultura visual. Durante las décadas de 1980 y 1990 influyó en la producción de videoclips, la integración de coreografía y narrativa, y la circulación global del pop, con discos como Thriller.

La película retoma estos elementos para construir su relato y situar su legado dentro de una lectura contemporánea desde el cine.

La película plantea un recorrido narrativo que combina música, reconstrucción de época y dramatización de eventos conocidos que permiten revisar la figura de Jackson desde el lenguaje cinematográfico, con una propuesta en el espectáculo, biografía y representación de un ícono cultural.