Miguel Sabido dice adiós a pastorelas, pero no se retira

Ciudad de México. - Permanecer en su casa, recostado y viendo la televisión es algo que jamás hará Miguel Sabido, pues al dramaturgo y escritor le falta tiempo para hacer muchísimas cosas que aún tiene en mente.

El retiro no está entre sus planes, sólo le dice adiós a las pastorelas que ha montado desde hace 55 años, pues cree que a su edad debe optar por puestas en escena más sencillas y no tan fastuosas. La pastorela de Sor Juanita y su abuelo que se presenta en el Teatro San Rafael, es la última.

"Me acostumbré a hacer pastorelas monumentales como en este caso, con 30 bailarines en escena, 14 cambios de escenografía, un vestuario absolutamente deslumbrante y grandes estrellas. Hoy ya tengo 82 años, estoy contento porque estoy envejeciendo de una manera que me gusta, pero también mis fuerzas han disminuido muchísimo", platicó.

Por esta razón es que Miguel Sabido ya no tiene interés en producir pastorelas de gran formato. "Se necesita de mucha fuerza y muchas energías, y creo que ya no las tengo".

Considera que nunca se debe decir de esta agua no beberé, "porque jalas la cadena y te ahogas, pero hoy estoy seguro que La pastorea de Soy Juanita y su abuelo es la última grande que hago, espero que otras personas tomen la estafeta y sigan con la tradición".

Fue en 1964 cuando el dramaturgo y productor presentó su primera pastorela en un restaurante llamado La Hostería en Tepotzotlán, Estado de México y, desde entonces, se lleva a cabo una nueva temporada cada año.

Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el también historiador dice que continuará como investigador del teatro evangelizador, del teatro ritual popular mexicano, impartiendo conferencias y escribiendo libros.

"Hay dos Migueles Sabidos, uno es el de las pastorelas y las puestas mexicanas y otro es quien inventó una metodología que los gringos llamaron ´Enterteinment Education´. Indira Gandhi me llamó hace años para hacer dos telenovelas de planificación familiar en la India.

"Esto se volvió noticia mundial y así es como existen el Miguel Sabido de Falsa crónica de Juana la Loca, o bien, el hombre de teatro, pero también aquel que considera que la única manera en que se salvará la humanidad será utilizando los medios".

Lo anterior, dice, para enseñarle conductas adecuadas a la sociedad a fin de que aprenda a planificar y generar negocios, para que no tale árboles, pues esto daña a todo el mundo, señaló el ganador de premios en países como Filipinas, India, Kenia, Tanzania, Egipto, Brasil y China.

"Mi labor con México y las pastorelas ya está completa, tengo escritos cuatro libros, adaptaciones y producciones. Ahora me dedicaré a escribir acerca de la teoría del tono en la educación humana. Tengo una vida verdaderamente maravillosa y llena de privilegios. He podido hacer todo lo que me gusta", concluyó.