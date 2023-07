Milan Kundera y la influencia que tuvo en el cine

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Reducir a Milan Kundera y su paso por el cine a la versión fílmica de "La insoportable levedad del ser", sería lo peor que todo amante de la historia, las novelas y las películas podría hacer.

Sin el escritor checo, nacionalizado francés, para el gran público no podría entenderse la llamada Primavera de Praga y la crueldad militar soviética del siglo pasado, cuando la Guerra Fría era lo único que mediáticamente funcionaba.

La Primavera de Praga ocurrió a finales de los 60, cuando Checoslovaquia se convirtió en hervidero de protestas en contra de un régimen centralista que también dio libertad a medios de comunicación y expresión.

La Unión Soviética no vio con buenos ojos eso y mandó medio millón de soldados a fin de reprimir el movimiento, pues no podía permitir que alguien detrás de la cortina de hierro, pensara distinto a ella.

Es en ese contexto que transcurre "La insoportable levedad del ser", que para su versión cinematográfica reclutó a la francesa Juliette Binoche y al británico Daniel Day Lewis para darle vida a una mujer monógama y médico multiamoroso, respectivamente.

El contexto de vida de Kundera saltó de golpe y porrazo a la pantalla grande y, con ello, dio la vuelta al mundo.

La película se estrenó durante la primera mitad de 1988 y de inmediato fue reconocida por sus pares: consiguió dos nominaciones al Oscar y Globo de Oro, de las que se fue con las manos vacías, pero triunfó su Guión en los galardones ingleses del BAFTA.

En 1965, cuando él contaba con 35 años, se filmó su primera historia, "Nikdo se nebude smát", un cortometraje en el que dejaba ver su interés en los humanos y su manera de manejar su vida.

La historia es una comedia agridulce sobre los problemas que surgen cuando alguien dice verdades incómodas, generando que alguien diga mentiras y con eso, caiga en un hoyo difícil de salvar.

Cuatro años después, en 1969, su primer largometraje titulada "La broma" es aplaudida en el festival internacional de cine de San Sebastián donde gana el premio OCIC, que otorga un jurado ecuménico, lo cual hace que todos volteen a verla.

¿Qué lo hizo ganar? Al final de cuentas era una crítica al régimen social. El protagonista es expulsado del Partido Comunista debido a un comentario políticamente incorrecto y años después toma venganza seduciendo a la esposa de uno de sus acusadores.

Dos decenas de producciones. entre cortos y largos, son basados o inspirados en sus relatos, donde hay para todos los gustos. Tan sólo en 2003 se estrenó el corto "Auto stop" en el que una pareja de recién casados pasa su luna de miel en un viaje que pasa del amor, al odio.

Kundera fue algo más que "La insoportable levedad del ser" que, ciertamente, para un sector, fue el gran descubrimiento cuando ya llevaba casi dos décadas bregando en el cine, su pasión.