Muere el escritor estadounidense Cormac McCarthy

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- El escritor Cormac McCarthy falleció este martes a la edad de 89 años en su casa de Santa Fe, Nuevo México, reportó el periódico The New York Times.

La editorial Knopf dijo en un comunicado que el hijo del afamado escritor había confirmado su deceso.

Entre los libros que escribió Cormac McCarthy se encuentra "No Country for Old Men", que los hermanos Coen llevaron al cine en 2017 y por la que ganaron el Oscar a Mejor Película.