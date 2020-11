Muere el poeta y ensayista José Francisco Conde Ortega

El cronista, ensayista y poeta poblano José Francisco Conde Ortega (1951-2020), apasionado estudioso de la lengua española, murió la noche de ayer domingo 1 de noviembre. Se dedicó a dar clases por más de 35 años.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, lamentaron el sensible deceso del escritor nacido en Atlixco, Puebla, el 25 de octubre de 1951.

Cronista, ensayista y poeta, estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Conde Ortega fue profesor de la UAM Azcapotzalco, colaborador de "Casa del Tiempo", "El Nacional", "Quimera", "Revista Mexicana de Cultura", "Revista Universidad de México" y "Sábado". Fue autor de casi 20 libros entre los que destacan "Vocación del silencio", "Canto del guerrero", "José Joaquín Arcadio Pagaza y el siglo XIX mexicano" y "Gabriel García Márquez. Celebración del 25º aniversario de Cien años de soledad".

Jesús Francisco Conde de Arriaga, hijo del autor poblano dijo que su papá fue un autor que vivió toda su vida entre literatura, libros y poesía. "Muchos de sus libros de ensayos abordan a sus autores no sólo del modernismo, del cual fue un estudioso, sino también de la literatura mexicana contemporánea, a la cual enfocó muchas de sus energías, porque, a la par de su labor como escritor, se desarrolló como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A). Más de 35 años dando clases y formando generaciones. Su mayor aportación está entre la academia y la pasión con la que vivió por y la literatura".

Escritores e instituciones culturales han lamentado su muerte. El poeta Armando González Torres escribió en Twitter: " Me entero con enorme tristeza que ayer falleció José Francisco Conde Ortega, poeta de exquisito y amoroso oficio, serio estudioso de la literatura mexicana, ingenio sin igual en las tertulias y entrañable amigo. Mis condolencias a su esposa Sandra y a su hijo @condearriaga". Héctor Orestes Aguilar dijo: "Un recuerdo muy afectuoso en memoria de José Francisco Conde Ortega, quien acaba de fallecer este domingo 1 de noviembre".

José Homero, escribió en la misma red social: "Murió José Francisco Conde Ortega, profesor y estudioso de las letras mexicanas pero sobre todo poeta. Con lírica educada en el metro clásico, los acentos cultos trasmiten visiones de la noche urbana y sus demonios. El ángel y el lobo fue la pareja que cristalizó sus temas".

La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura también lamentó el fallecimiento de "José Francisco Conde Ortega. Nacido en Atlixco, fue cronista, ensayista, poeta y profesor en la Unidad Azcapotzalco de la UAM".