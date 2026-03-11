Muestra "Acuaticus y Bestiauris"

El programa "Todos los lunes son de Palique" de la Casa Museo Manuel José Othón recibió a los artistas plásticos Arturo Betancourt y Fulgencio Gutiérrez, quienes presentaron la exposición "Acuaticus y Bestiauris".

La muestra reúne óleos y grabados que exploran imaginarios vinculados con el mundo natural y fantástico. Las piezas presentan escenas inspiradas en ambientes acuáticos y figuras simbólicas que dialogan entre la pintura y el lenguaje gráfico. A través del color, las texturas y las posibilidades del grabado, ambos autores desarrollan propuestas visuales con estilos diferenciados.

Durante el encuentro, Fulgencio Gutiérrez habló sobre su formación artística y su vínculo con el grabado. El artista señaló que su trayectoria incluye estudios en talleres del Instituto Potosino de Bellas Artes y del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También mencionó su participación en exposiciones y certámenes, así como experiencias en convocatorias internacionales de gráfica donde algunas de sus piezas han sido seleccionadas.

Por su parte, Arturo Betancourt compartió aspectos de su historia personal y su acercamiento a la pintura y el grabado. Recordó su origen en el altiplano potosino y el interés por el dibujo desde la juventud, además de su paso por talleres y cursos en distintas instituciones culturales. En el diálogo destacó la importancia de desarrollar un lenguaje propio y de mantener una práctica constante en el trabajo artístico.

El conversatorio también incluyó referencias a experiencias compartidas en exposiciones, concursos de gráfica y viajes vinculados con la actividad artística. Ambos creadores coincidieron en la relevancia de los talleres y de la colaboración con otros artistas para ampliar su práctica.