Muestra "Memorias de un jardín soñado"
La exposición "Memorias de un jardín soñado", del artista Fernando Andriacci, continúa en la Plaza de Armas y en el Centro Cultural Palacio Municipal, presenta una selección de obra reciente del creador oaxaqueño.
En el recorrido se presentan más de 20 piezas que incluyen escultura, cerámica y pintura.
La disposición de la obra alterna entre espacio público y salas interiores, lo que permite apreciar distintos formatos y acercamientos técnicos dentro de una misma propuesta expositiva.
El planteamiento de la muestra se construye a partir de un universo visual en el que conviven figuras humanas y animales.
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Las escenas combinan referencias de la vida cotidiana con elementos imaginarios, lo que genera composiciones que funcionan como relatos visuales a partir de la forma, el color y el detalle.
Entre las piezas destacan cuatro esculturas monumentales instaladas en la plaza, que dialogan con el entorno urbano y marcan el acceso a la exposición. A esto se suman obras de caballete, óleos y cerámicas con relieves detallados, en las que se desarrollan escenas que transitan entre lo íntimo y lo festivo.
La producción de Andriacci se caracteriza por una constante referencia a la naturaleza y a la tradición visual de Oaxaca. Su obra retoma elementos simbólicos que se integran en composiciones narrativas, con influencias de artistas como Francisco Toledo y Rodolfo Nieto, presentes en el tratamiento de las formas y en el imaginario que construye.
Fernando Andriacci nació en Cuicatlán, Oaxaca, y se formó en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde abordó disciplinas como dibujo, pintura, escultura y grabado. Posteriormente continuó su formación en el Taller Rufino Tamayo, donde trabajó técnicas como la litografía y la xilografía. A lo largo de su trayectoria ha presentado su obra en espacios de América, Europa y Australia, lo que sitúa esta exposición dentro de un recorrido artístico con presencia internacional.
La muestra forma parte de la programación del Festival San Luis en Primavera y reúne una selección representativa del trabajo reciente del creador y permanecerá hasta el 20 de mayo.
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