Mujeres, fe y vida cotidiana en los exvotos potosinos

La charla "La representación femenina a través de los exvotos pictóricos en San Luis Potosí a lo largo del siglo XX", impartida por la licenciada en Historia Sandra Aurora Alonso López, en el Museo de Sitio de la UASLP, presentó los resultados de una investigación centrada en el análisis de la figura femenina dentro de la práctica votiva potosina.

En la conversación se desarrolló como un ejercicio de divulgación histórica que permitió revisar los exvotos como fuentes documentales para comprender contextos sociales, familiares y culturales. En la exposición, se explicó qué es un exvoto pictórico y cómo funciona como testimonio visual de una promesa o agradecimiento dirigido a una figura religiosa.