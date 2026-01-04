logo pulso
Cultura

Literatura, teatro y psicoanálisis en el Othoniano

Por Estrella Govea

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Literatura, teatro y psicoanálisis en el Othoniano

Durante el mes de enero, la Casa Museo Manuel José Othón ofrece una serie de talleres gratuitos que articulan literatura, teatro y psicoanálisis, las actividades se desarrollan de forma presencial y están dirigidas a público interesado en el diálogo cultural y artístico.

Uno de los ejes de esta programación es el Taller Libre de Literatura, que se imparte todos los miércoles a las 12:00 horas bajo la coordinación de Ana María de Guadalupe Neumann Ramírez Moreno. La propuesta se centra en ejercicios de lectura y escritura que buscan fortalecer los procesos creativos y propiciar un acercamiento constante a la palabra escrita desde la experiencia personal.

Otro de los talleres es el de Teatro "La Cochera", a cargo de Víctor Méndez, actor y dramaturgo con más de tres décadas de trayectoria. Las sesiones se realizan los miércoles de enero de 18:00 a 20:00 horas y abordan herramientas básicas de actuación y dramaturgia, a partir del trabajo escénico y la exploración del cuerpo y la voz.

La programación se completa con el Taller Libre de Psicoanálisis, que se lleva a cabo todos los lunes de enero a las 10:00 horas. Este espacio propone la lectura y discusión de textos fundamentales de Sigmund Freud, así como de autoras y autores contemporáneos, con la guía de Alberto Castillo Muñiz, psicólogo y especialista en psicoanálisis.

En conjunto, los talleres que se desarrollan en la Casa Museo Manuel José Othón durante enero plantean abrir espacios de aprendizaje, reflexión y práctica creativa desde distintas disciplinas con una oferta diversa que cruza la creación artística con la reflexión teórica.

