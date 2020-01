Museo Madame Tussauds retira figuras de Harry y Meghan

La decisión que tomaron los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry al renunciar a sus títulos reales y a ser miembros de la realeza ha provocado que el museo de cera de Londres haya retirado sus figuras del mismo lugar donde se encuentran los principales royals.

No cabe duda que la renuncia de los papás de Archie, además de causar disgusto a la monarca, ha provocado que uno de los museos más importantes del país cambie de lugar las figuras de cera de los duques de Sussex, esto en apoyo a la reina Isabel ll.

La exposición que está dedicada a la casa real, en la que se encuentran las figuras de cera de la reina Isabel ll, el duque de Edimburgo, Kate Middleton y el príncipe William ya no cuenta con la estatua de Meghan Markle y el príncipe Harry.

El gerente general, Steve Davies, informó por medio de un comunicado que a partir de hoy ya no estarán las figuras de Meghan Markle y el príncipe Harry en el set de la familia real.

"A partir de hoy, los personajes del príncipe Harry y Meghan ya no aparecerán en la instalación que reúne a la reina Isabel II con los otros miembros de la familia real. Como dos de nuestras estatuas más populares y queridas, por supuesto, seguirán siendo una característica importante en Madame Tussauds mientras observamos lo que les depara su 'próximo capítulo'", reveló Steve Davies.

Para confirmar la noticia, a través de Twitter, el museo Madame Tussauds publicó la fotografía en la que solo se pueden observar las estatuas de la monarca, el duque de Edimburgo y los duques de Cambridge, en la descripción del tuit escribieron: "Tenemos que respetar sus deseos. #Megxit".

Hasta ahora se desconoce el lugar donde serán colocados los personajes del hermano menor del príncipe William y Meghan, luego de que la joven pareja sorprendería al mundo entero con su decisión de adquirir una independencia financiera y dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica.