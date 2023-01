Museo Soumaya extiende horarios para admirar a "El David"

A-AA+

Como bienvenida a las réplicas autorizadas de las obras maestras de Miguel Ángel Buonarroti, el "David" y "La piedad", el Museo Soumaya extendió los horarios de visita.

En vez de cerrar sus puertas a las 17:00 horas, el recinto ahora cerrará a las 19 horas todos los días de la semana.

Además, durante la Noche de Museos, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero, el horario será extendido, pues el último ingreso será hasta las 23 horas.

Las piezas, que ya se exhiben al público, son dos réplicas certificadas y autorizadas, tanto por el gobierno de Italia, así como por la Galería de la Academia, en Florencia, (en el caso del "David") y por los Museos Vaticanos, en Roma (con respecto a "La piedad").

Que se trate de réplicas no es razón para menospreciarlas, pues las dos esculturas tienen virtudes que las vuelven casi únicas, provocando que su llegada a México sea un hito. Para empezar, las piezas están elaboradas en mármol de Carrara, es decir, de la misma zona donde Miguel Ángel, durante los años 1500, obtuvo la roca para realizar sus esculturas.

Francesca Conti, curadora del Museo Soumaya, explicó que para la realización del "David" no fue fácil la búsqueda del bloque de mármol, pues además de las dimensiones -la escultura mide 5.17 metros y se realizó en escala 1:1 con la original- se necesitaba que el bloque de mármol no tuviera grietas. En el caso de esta obra, también se replicó la base original, que está hecha con mármol y cuarcita roja. Incluyendo la base, el "David" tiene una altura total de 6.97 metros.

Conti dijo que estas esculturas fueron realizadas con moldes de las obras originales. También reconoció que antes era más sencillo sacar moldes de obras maestras, sin embargo, esa posibilidad, en la actualidad, es prácticamente imposible. En este caso, la fundidora artística Ferdinando Marinelli es la propietaria de los moldes del "David" y "La Piedad".

Las réplicas fueron talladas por escultores certificados, bajo la dirección del escultor Roberto Domina. De acuerdo a Alfonso Miranda, director del museo, el margen de error, en comparación con la original, es de 0.01%. "Tiene exactamente las mismas medidas, exactamente los mismos detalles", precisó.