Museo Soumaya reanudará actividades el próximo lunes

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de la siguiente semana la Ciudad de México continuará en semáforo naranja; sin embargo, museos, cines y albercas podrán reiniciar actividades al 30% de su capacidad.

"A partir del 10 de agosto se permitirán actividades en albercas techadas y abiertas. A partir del 11 en museos, con hasta el 30% de aforo. En el caso de albercas, aunque ahorita lo detallo, quiere decir que si hay algún otro tipo de instalación como gimnasios esos no están permitidos funcionar. Y el 12 de agosto inician cines con un máximo de 30% de aforo", detalló en conferencia.

A través del área de comunicación, el Museo Soumaya informó a EL UNIVERSAL que sus dos sedes ubicadas en Plaza Carso y en Plaza Loreto, abrirán a partir del lunes 10; mientras que la Casa Guillermo Tovar de Teresa (Valladolid 52, Roma Norte) podrá ser recorrida solamente mediante cita previa.

La Secretaría de Cultura federal dijo que el anuncio de la reapertura de museos "deriva de un acuerdo que hemos tenido entre todas las instituciones", y que más tarde dará a conocer los detalles.

Por otro lado, El UNIVERSAL solicitó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el listado de museos a su cargo que abrirán el martes 11, pero hasta el momento no ha respondido.

Por su parte, los museos Frida Kahlo y Anahuacalli indicaron aún no cuentan con los protocolos para reiniciar actividades; aunque el Museo Frida Kahlo prevé iniciar el martes 11 un programa de visitas "uno a uno", que fue propuesto por el artista Mario González Torres.

El Papalote Museo del Niño señaló que tras el anuncio de la jefa de Gobierno, convocará a una reunión, por lo que aún no tiene fecha exacta para su reapertura.

En México, los museos cerraron sus puertas entre el 17 y 23 de marzo, debido a la propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19. Ahora, casi cinco meses después, esos espacios volverán a recibir público, aunque con restricciones, pues solamente podrán operar al 30% de su capacidad.

Además de tener sólo un aforo del 30%, los museos contarán con medidas como tapetes desinfectantes, uso de alcohol en gel y toma de temperatura, y el uso de tapabocas será obligatorio tanto para visitantes como para personal.