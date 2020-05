Museos del mundo, cerrados y con futuro incierto por Covid-19

El impacto económico que tendrá la pandemia del Covid-19 para los museos del mundo será tan brutal que únicamente 67.8% de los mil 600 profesionales encuestados por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) aseguran que sus museos volverán a abrir; sin embargo, el 32% restante está en riesgo de no sobrevivir a la emergencia sanitaria: el 12.8% afirma que van a cerrar y 19.2% no tiene la certeza de poder reanudar sus actividades.

Este martes, el Consejo Internacional de Museos dio a conocer el informe "Museos, profesionales de los museos y Covid-19", un estudio realizado entre el 7 de abril y el 7 de mayo, por el ICOM y la UNESCO, entre mil 600 profesionales de 107 países de los cinco continentes, que da cuenta de las dificultades a las que se enfrentarán los museos y sus profesionales, a raíz de la pandemia.

Este informe se da a conocer en un momento donde en México el Frente Promuseos ha hecho un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta firmada por más de 3 mil 500 profesionales de los museos, para que flexibilice las cargas fiscales, postergue proyectos como el de Chapultepec y redireccione esos recursos a los museos. El pasado lunes, Graciela de la Torre, a nombre de los firmantes, dijo a EL UNIVERSAL que de los 85 mil museos del mundo, 13% podrían desaparecer por la crisis económica derivada de la pandemia.

El estudio de ICOM mostró este martes que la interrupción de las actividades de los museos en todo el mundo por dicha emergencia amenaza la supervivencia financiera de los recintos así como el sustento de miles de profesionales. El 30% de los museos pronostica despidos en su plantilla de profesionales, 41% asegura que va a perder parte los apoyos provenientes del sector público, y 43% prevé la desaparición de los apoyos que vienen de la iniciativa privada.

"Las repercusiones económicas de la crisis y el cierre de museos serán importantes tanto a corto como a medio y largo plazo, independientemente de sus principales fuentes de financiación", señala el informe que puntualiza que las respuestas de los participantes muestran el clima de gran preocupación e incertidumbre: 12.8% de los museos podría cerrar permanentemente, se esperan recortes de 82% en las actividades y casi un tercio de los museos se vieron obligados a reducir su personal.

Otro dato de alarma es que los cierres afectarán, sobre todo, "a las regiones en las que los museos son recientes y escasos, con estructuras todavía frágiles", como son los que se encuentran en países africanos, donde la amenaza de cierre es del 24%; en los países asiáticos, que se calcula en 27%; y en los museos de las naciones árabes, donde la amenaza alcanza 39%.

"Son porcentajes que vaticinan un futuro muy diferente al de Latinoamérica, EU y Europa, donde la encuesta desvela que el 12%, el 10% y el 8% de los centros no volverán a abrir", señala el informe, y en ese punto dice que "estos porcentajes siguen siendo una sen?al de alarma para el futuro de nuestro sector".



En alerta

El análisis realizado por el ICOM se dividió en temas: la situación de los museos y de su personal, el impacto económico previsto, la tecnología digital y la comunicación, la seguridad y la conservación de las colecciones, y los profesionales independientes de los museos.

Evidencia la fragilidad laboral de los profesionales de los museos, en espacial los que trabajan de manera independiente: 56.4% declaró que tendrá que suspender el pago de su propio salario como resultado de la crisis; 39.4% dijo que se irá reduciendo el personal en sus empresas; además, 16.1% fue despedido provisionalmente y a 22.6% no se le renovó su contrato.

Otro dato de alerta es que 11% de los museos considera que no ha tomado las suficientes medidas adicionales para prevenir robos, cuidar los depósitos, preservar lo expuesto y hacer frente a los riesgos del cierre. Incluso 18% de los encuestados señala que sus sistemas de seguridad son inadecuados para garantizar la conservación de los objetos. Los datos de alerta responden al tiempo que han permanecido cerrados y a la incertidumbre económica. Desde abril, 94.7% de los espacios encuestados cerró sus puertas y aunque durante el confinamiento muchos museos reforzaron sus actividades digitales, en al menos 15% la situación es grave.

La incertidumbre sobre el futuro de las instituciones museísticas está latente en los museos que urgen sobre la necesidad de que los gobiernos den una respuesta sólida para asegurar el futuro de los museos y el inestimable patrimonio cultural que poseen, "son una parte esencial de la identidad de pueblos y naciones y un elemento vital para las comunidades".

Se solicitó un comentario sobre los resultados de este informe a varios miembros del ICOM México y al área de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para conocer el impacto que tendrá la crisis económica por el Covid-19 en los museos mexicanos, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.