Museos mexicanos, lejos de nivel precovid

Para muchos mexicanos, los museos son destinos imperdibles cuando viajan a Europa, pero varios no se han sentido atraídos por el patrimonio cultural local.

Los museos del país están lejos de recuperarse de la pandemia, tras el cierre de varios y la reducción paulatina de presupuestos.

Los museos bajo custodia del INAH recibieron a 383 mil visitantes entre enero y febrero de 2022, lo que refleja una reactivación en comparación con el mínimo histórico de 21 mil durante el mismo periodo de 2021.

Hace dos años, antes de la pandemia, registraron 2 millones 239 mil visitas en igual lapso, es decir, casi seis veces más que ahora.

Expertos destacan la reducción de presupuestos para la operación, promoción, conservación y restauración, el avance de la tecnología, el desinterés, la inseguridad y falta de conectividad.

Para 2022, el presupuesto original para el INAH aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 mil 11 millones de pesos, un incremento de 93 millones con relación a 2021. No obstante, no está permitida la contratación de más personal.

El especialista en turismo por la Universidad Iberoamericana, Gerardo Herrera, expuso que los museos deben promoverse.