"No nos van a poner en contra de Del Toro", asegura Alejandra Frausto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- En medio de la polémica por el reclamo del cineasta Guillermo del Toro por la falta de recursos para la creación de cine mexicano, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal, anunció el lanzamiento de un nuevo canal público, el MX Nuestro Cine, que se transmitirá en el Canal 22. 2, canal en el que se transmitirá exclusivamente cine mexicano e iberoamericano, así lo anunció durante su comparecencia ante las Comisiones de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados.

Aunado a las críticas por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) debido a la falta de recursos para la producción de cine nacional, Frausto Guerrero argumentó que en 2021 se realizaron 259 largometrajes mexicanos y afirmó que anualmente se destinan apoyos a la producción por al menos 900 mdp. También recalcó la importancia del Estímulo para la Creación de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, programa que, a la fecha, dio como resultado la creación de 50 filmes de diferentes temáticas.

Ante los cuestionamientos por parte de los legisladores de las bancadas opositoras a Morena sobre la falta de apoyo al cine mexicano y la exigencia de que les explicara las razones de la cancelación de la entrega de los premios Ariel, Alejandra Frausto afirmó que "nadie los pondrá en contra de Del Toro".

"Guillermo del Toro es un genio y nadie nos va a poner en contra a él y a mí porque ambos estamos en el sector creativo. Él es un gran cineasta a quien respeto muchísimo (...) Hay muchísimo cine apoyado por los mecanismos y el presupuesto que ahora es más", insistió.

"El apoyo al cine está garantizado y, de hecho, es más porque antes había dinero ocioso en el fideicomiso: hasta que no se extinguiera, no se depositaba más. Ahora es un presupuesto anual que se hace a través de Imcine".

Frausto recalcó el papel del Estímulo para la Creación de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, que ha apoyado a 50 proyectos en 25 lenguas y, añadió, que 52% ha sido dirigido por mujeres.

Respecto a la cancelación del Ariel, la funcionaria dijo a los diputados federales que la AMACC es una institución que no depende del gobierno, sino que es una asociación independiente que tiene la capacidad de vivir de sus agremiados.

"Para acceder a recursos y llevar a cabo la ceremonia de premiación ellos pudieron participar en las convocatorias del Imcine para acceder a presupuesto, pero no lo hicieron", recalcó.