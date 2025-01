No represento a la comunidad LGBT:Karla Gascón

Durante la conferencia de prensa de la premier de “Emilia Pérez” en México, la actriz Karla Sofía Gascón explicó que ni la película ni ella pueden considerarse representantes de la comunidad LGBT, ya que no se identifica como tal. “Sólo me represento a mí misma como persona. Me gustaría que representara la viabilidad y la esperanza de controlar nuestros cuerpos por nosotros mismos, y que nadie decida lo que hagamos en nuestras vidas”, declaró.

Este comentario llega tras varias polémicas y un llamado a la cancelación en redes sociales. El director francés Jacques Audiard, acompañado por las actrices Adriana Paz y Karla Sofía Gascón, llegó a México para promocionar la película. En la conferencia de prensa, moderada por Álvaro Cueva en Cinépolis Plaza Carso, los involucrados respondieron a preguntas sobre cómo se retrató México, el tema del narcotráfico y la selección del elenco.

“Fuera de México, me sorprende el silencio sobre este problema. Sé que el cine no lo resolverá, pero esta cinta puede plantear preguntas y generar conversaciones.