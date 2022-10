"No se puede vivir pensando en la muerte": Ida Vitale

A-AA+

Con la calidez de un familiar, Ida Vitale (Montevideo, 1923) recibió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022, para compartir su sabiduría y una que otra lección sobre la vida y la muerte.

A días de celebrar su cumpleaños 99, el tema que cobró protagonismo en la conversación fue la muerte y la sobrevivencia de la poesía.

¿Usted piensa en la muerte?, se le preguntó. La poeta, ganadora del premio Cervantes, negó tajante. "No se puede vivir pensando en la muerte, salvo que vivamos en una guerra. Supongo que es un límite que está sabiamente previsto".

Sobre cómo celebrará su cumpleaños 99, que será el próximo 2 de noviembre, la poeta dijo que no había mejor forma que hacerlo que olvidándolo. "Debe ser terrible vivir mucho tiempo. Ya vivir casi un siglo es bastante, me considero cumplida, no aspiro a mucho más", dijo entre risas.

"Como no sé qué pasa después que uno se muere, no sé si me quedaría con una angustia por no haber terminado algo". Aunque en el campo literario, Vitale explicó que actualmente no está escribiendo "mucho", porque "yo soy bicho tranquilo, si me muevo mucho, las cosas no cuajan. Para todo es mejor la quietud que el movimiento", afirmó.

Aun teniendo casi un siglo de experiencia, Vitale dice que no ha perdido la capacidad de asombro porque todos los días la vida depara asombros buenos y malos.

Cuando se le preguntó su opinión sobre las nuevas generaciones de poetas, la ganadora del Premio Cervantes dijo que le ha perdido la pista a los nuevos poetas porque ya casi no convive con jóvenes y también ha perdido el hilo sobre lo que sucede en el mundo literario de Europa -"será porque estoy un poco sorda", bromeó.

Ante el desconocimiento del actual panorama, Vitale expresó su deseo de que la poesía sobreviva al paso del tiempo. "Pienso que la vida no va a asegurar una longevidad para la poesía, mientras sea necesaria va a haber".

"No sé si sobreviviría la poesía (...). Como en el mundo reina más el mal que el bien, puede haber muchas formas de que algo se destruya. A veces hay cambios, determinado tipo de poesía desaparece un poco".

Desde el inicio de la conferencia, la escritora advirtió sobre su problema auditivo. Durante la charla, hizo saber que el problema le complica la vida, sobre todo con la música. Aunque también señaló que su sordera le parece ser más fastidiosa para los demás que para ella, pues a veces es bueno no oír.

"Con informaciones tan profundas, como las que les estoy dando, no van a ir muy lejos", concluyó.