Origen de "Mafalda" tenía un fin comercial

A-AA+

Entre las historietas que han nacido en Argentina, una de las que más se destaca es "Mafalda", cuyo personaje principal fue creado por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. Juntos conformaron un dúo muy particular que se encargó de robar miles de sonrisas.

A pesar de no ser el único personaje creado por Quino, sí es uno de los que más trascendencia tuvo y que hasta el día de hoy vive en el recuerdo de las generaciones que crecieron con sus ocurrencias.

"Mafalda" llegó a convertirse en toda una celebridad a nivel latinoamericano y sus publicaciones llegaron a todos los rincones.

El nacimiento de "Mafalda" no fue premeditado como una tira de humor gráfico, sino que su concepción tuvo más bien un fin más comercial. Quino había sido contactado por la empresa de electrodomésticos Siam di Tella y le había encomendado la creación de un personaje para una campaña publicitaria.

Sin embargo, el proyecto publicitario nunca se concretó y Quino se quedó en compañía de aquella niña a la que bautizó como "Mafalda". El 15 de marzo de 1962 fue la fecha en la que el mundo conoció por primera vez al mítico personaje y esa es la fecha en que la inteligente y sagaz niña celebra su cumpleaños.

Desde entonces, "Mafalda" se arraigó entre los argentinos como una ciudadana más, aquella que se animaba a criticar algunas situaciones de la cotidianeidad y mostrar su preocupación por el futuro de la humanidad.

El personaje creado por Quino fue siempre un fenómeno cultural que alimentó al imaginario colectivo y trasladó sus ideales a miles y miles de personas. Su impronta sigue viva hasta hoy y su nombre forma parte del ADN del país sudamericano.