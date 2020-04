Pablo Helguera, el artista que dio positivo a coronavirus

Pedagogo, artista visual y escritor, Pablo Helguera nació en la Ciudad de México en 1971 y reside en Nueva York donde es director de programas educativos del Museo de Arte Moderno de esa ciudad (MoMA).

Pablo Helguera es reconocido en el mundo del arte por su trabajo que enfatiza proyectos educativos desde los museos y del campo del arte. Sus estudios se centran en temas como historia, pedagogía, sociolingüística, etnografía y memoria. Helguera ha desarrollado talleres y proyectos en diversos formatos que abundan en nuevas estrategias educativas a partir de las exposiciones y los centros culturales.

Creador de video, performance, museografía y programas educativos, Helguera estudio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en 2012 recibió un doctorado de la Universidad de Kingston en Londres.

En 2002 dirigió el simposio El Museo como Medio, un programa dual organizado en el Centro Nacional de las Artes, en 2003 el Primer Foro de Purificación Cultural Urbana en esta ciudad; un año después, el primer foro imaginario de escultura mental en Nueva York.

Su proyecto Escuela del Desasosiego Panamericano, concebido como un foro de ideas nomada y una red alternativa de comunicación entre distintas comunidades culturales de todo América, ha sido reconocido como uno de los más extensos proyectos de arte público.

El Centro de Cultural Contemporánea de Barcelona destaca en su página web que Helguera ha expuesto en instituciones como el Museo de Arte Reina Sofia de Madrid, el Royal College of Art de Londres, la octava Bienal de La Habana, el MoMA PS1 y el Brooklyn Museum, ambos de Nueva York.

Ha sido galardonado con varias becas y premios internacionales de arte, como la John Simon Guggenheim Fellowship y la Creative Capital Grant, y la residencia principal de Location One en Nueva York (2011-2012). Desde 1991 ha trabajado en diferentes museos de arte contemporáneo, como el Guggenheim Museum de Nueva York, donde fue jefe de Programas Públicos en el Departamento de Educación, y desde 2007 es director de Programas Académicos y para Adultos del MoMA. En 2010 fue designado comisario pedagógico de la 8ª Bienal del Mercosur, celebrada en 2011 en Porto Alegre (Brasil).

Pablo Helguera es autor de libros como "Endingness", "The Pablo Helguera Manual of Contemporary Art Style", "Estela y las Hojas", "The School of Panamerican Unrest", entre otros.

"Quodlibet", una muestra que recupera la historia del Palacio de Bellas Artes, fue una de sus exposiciones en la Ciudad de México, en 2012, justo en el museo de Bellas Artes.