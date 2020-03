Paro de mujeres, memorable: Poniatowska

"Para todas las feministas, para todas las mujeres aun sin ser feministas, el lunes 9 de marzo es un día que permanece en la memoria", señaló Elena Poniatowska la noche del martes, al inicio del ciclo de conferencias "La vanguardia es femenina: #SinNosotrasNada" que ayer martes comenzó en la Fundación Elena Poniatowska Amor, con la participación de la feminista, periodista y escritora María Teresa Priego.

En esa charla, Poniatowska cuestionó a Priego sobre la postura que no asume el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la violencia contra las mujeres.

Priego dijo que el presidente no va aceptar y no entrará a su discurso el hecho de que existe una violencia contra las mujeres diferenciada de otras violencias, sin embargo dijo que en los hechos, sí lo asume; hay una fiscalía nacional contra los feminicidios y se ha rodeado de feministas.

"Se ha rodeado de feministas, ¿cómo sucede esto? Creo que él mira para otro lado y manda a que otras apersonas asuman lo que él cree que les toca. ¿Nadine Gasman en el Instituto de Mujeres, el discurso de Olga Sánchez Cordero?, son feministas serias y de muchísimos años... si hay en todo el país fiscalías, si hay una Fiscalía Nacional contra los feminicidios, por mí que en las mañaneras siga aparentando que nos e da cuenta que sí hay una forma específica de violencia contra nosotras".

Luego de recordar las lecturas que hacía en EL UNIVERSAL de las columnas que ahí publicaba María Teresa Priego y de señalar que la conmovió la solidaridad de Priego en el texto que publicó en "La silla rota" sobre su más reciente novela "El amante Polaco", Elena Poniatowska habló de la Marcha del 8 de marzo y del "impresionante silencio y muy notable vacío de Un día sin mujeres".

Dijo que el Paro Nacional del 9 de marzo "nos hizo ver vacío el Paseo de la Reforma, vacías las calles y vacíos muchísimos centros de trabajo, gracias a este Día sin mujeres podemos comprobar nuestra fuerza y al no salir invisibilizamos también a una ciudad que sin nosotros se muere", afirmó.

Agradeció la presencia de Priego en la Fundación para dictar una conferencia sobre "Desafíos del feminismo antes y ahora", un día después "del gran triunfo del 9 de marzo y de la ausencia de las mujeres a nivel nacional en los espacios públicos, en los centros de trabajo, en el comercio, y en los transportes, triunfo que les pertenecen a muchas feministas, las de ayer y las de hoy".

Luego de que Elena Poniatowska dijo que "las acalles vacías siempre nos remitirán al triunfo de feministas como María Teresa Priego, el 9 de marzo de 2020", María Teresa Priego aseguró que quizás el mayor desafío de los feminismos es y ha sido que llegue el día en que las justas reivindicaciones hayan permeado las sociedades.

"De tal manera que las transformaciones sociales indispensables para detener la desigualdad entre las mujeres y los hombres ya no sean una responsabilidad, un sueño, un proyecto de los feminismos, sino un anhelo compartido en una cultura que asuma que discriminar a la mitad de la población, concebir las relaciones entre los hombres y las mujeres como relaciones de poder, entre gobernantes y gobernados es un daño cotidiano inaceptable", señaló Priego.

Dijo además que los feminismos no pueden construirse sino contra toda forma de discriminación, explotación y abuso de un ser humano por otro, "esa es la batalla más amplia en la que estamos insertas, no es imaginable que defendamos los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres y seamos ajenas a otras formas de discriminación como el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia".