Plácido Domingo inicia temporada en Met de NY en plena acusación

NUEVA YORK (AP) — Cuando el astro de la ópera Plácido Domingo se presentó en Europa después de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual, sus presentaciones fueron recibidas con eufóricos aplausos.



Esta semana, el foco cambia a Estados Unidos, donde hay dos investigaciones contra Domingo por su comportamiento y está por arrancar la nueva temporada en la Metropolitan Opera de Nueva York. Compañías en otras ciudades estadounidenses ya cancelaron sus presentaciones por las acusaciones.

La aparición en "Macbeth" del miércoles será la primera presentación en Estados Unidos del tenor desde que se publicaran dos artículos de Associated Press en los que varias mujeres afirmaron que las acosó sexualmente o tuvo otros comportamientos inadecuados, entre ellas una soprano que dijo que tocó su seno desnudo bajo su bata.

Domingo dijo que las acusaciones eran "en muchas formas, simplemente incorrectas" sin proporcionar detalles.

Domingo es el director general de LA Opera, que contrató asesoría externa para realizar su investigación. También es investigado por el American Guild of Musical Artists, el gremio que representa a varios empleados de la ópera.

La Met dijo que esperará los resultados de la investigación de LA Opera antes de decidir si tomar acciones contra Domingo, que tiene programado presentarse en la reconocida casa de ópera siete veces esta temporada.

El gerente general de la Met, Peter Gelb, tuvo una emotiva y a veces acalorada reunión sobre Domingo con cantantes de coro y músicos de la orquestra después del ensayo general del sábado, según un músico que asistió a la reunión y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El músico dijo que, cuando le preguntaron a Gelb por qué la Met no tomaba medidas o realizaba su propia investigación, respondió que no considera creíbles las acusaciones contra Domingo y señaló que el cantante no tenía un puesto administrativo en la Met.

Algunos empleados se mostraron visiblemente molestos, dijo el músico, y al menos uno le dijo a Gelb que, "Esto es justo el motivo por el cual las mujeres no dicen nada". Sin embargo, una miembro del coro apoyó la postura de la Met, señaló.

Tres importantes compañías estadounidenses _ la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Opera y la Dallas Opera _ cancelaron las próximas presentaciones de Domingo después de publicarse el artículo de AP.

No se ha cancelado ninguna de las próximas presentaciones de Domingo en Europa, donde el tenor tiene una agenda ocupada para los próximos meses con óperas y conciertos en Suiza, Rusia, Austria, Alemania, España, Italia y Polonia.