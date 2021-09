Plácido Domingo pensó en retirarse en 2022, pero seguirá cantando

PRAGA (EFE).- El tenor español Plácido Domingo, que inaugurará este sábado el 30 festival internacional de música de Cesky Krumlov, al sur de la República Checa, llegó a pensar que 2022 sería el año de su retirada, pero seguirá cantando para, entre otras cosas, cumplir su sueño de cantar una ópera en Praga.



"Yo pensaba que el año que viene fuera mi último año", aseguró el artista a Efe.

"Pensé que ya no cantaré, pero como sigo cantando, me da la oportunidad de venir a cantar aquí", señaló al confirmar que actualmente no tiene planes de retirarse.

"Sigue siendo mi sueño", declaró el artista, que explicó que desde el estallido de la pandemia de la covid-19 en la primavera del 2020 estuvo "casi medio año sin cantar".

"Ahora estamos en situación ya normal", se felicitó, tras afirmar que ha podido regresar a los escenarios "poco a poco".

"Después de agosto del año pasado, ha pasado un año que volví a los escenario, poco a poco", precisó el madrileño.

Praga fue la anfitriona, en 2019, de la última edición antes de la covid de Operalia, el concurso de nuevos talentos creado por él, y en esta ciudad dirigió en 2017 "Don Giovanni" en el Teatro de los Estamentos, con ocasión del 230 aniversario del estreno de esa opera por su autor, Wolfgang Amadeus Mozart.

"Ahora estoy de vuelta otra vez como cantante, y lo espero con muchas ganas", reiteró sobre su actuación en Krumlov.

Aquí el tenor cantará oberturas, arias, duetos y tríos de Verdi, Puccini, Bizet y Massenet, acompañado de la soprano eslovaca Adriana Kucerova, y la mezzosoprano checa Stepanka Pucalkova, acompañados por los acordes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

No faltará la zarzuela y es que, como Domingo afirmó, es algo que está "muy cerca" de su corazón.

"Mis padres cantaron zarzuela toda la vida. Es la primera música que oí en mi vida, porque mi madre cuando me esperaba, cantó hasta el noveno mes. Estoy seguro que oía zarzuela antes de nacer", apostilló Domingo.

El octogenario artista debutó en Checoslovaquia en 1990, y ha regresado al país centroeuropeo en varias ocasiones, para participar en este festival del sur de Bohemia en dos ocasiones, y para celebrar sendos aniversarios de Mozart.