Poeta Marco Antonio Rodríguez gana Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020

El poeta mexicano Marco Antonio Rodríguez Murillo (Mérida, Yucatán, 1986) fue galardonado con el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020, por la obra "Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos", que fue firmado con el pseudónimo "Julia".

Para esta quinta edición del Premio convocado por la Universidad de Guadalajara, mediante el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, en colaboración con la FIL Guadalajara, tuvo un jurado conformado por los poetas Elisa Díaz Castelo, Pura López Colomé y Hernán Bravo Varela.

El fallo del jurado fue dado a conocer esta mañana, en conferencia de prensa en la que participaron los integrantes del jurado, así como Cristina Pacheco, presidenta del Comité de Honor del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco; Marisol Schulz, directora de la Fil Guadalajara, y Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG.

Pura López Colomé, representante del jurado, leyó el acta del Premio en la que se describe a la obra "Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos" como un "poemario sólido, profundo, anclado en la palabra y sus múltiples significados en la travesía de la imagen poética".

En el acta, el jurado calificó al autor de la obra como un poeta que "se vale de todos los recursos estilísticos a su alcance y logra una transubstanciación del poema en cita, de la cita en poema, creando un personaje paralelo, ajeno sólo en apariencia, al yo conductor".

El fallo del jurado, explicó López Colomé, se dio el 22 de octubre, a las 10 horas, pero tuvieron que elegir de entre 134 trabajos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Puerto Rico, Suecia, Uruguay y Venezuela.

En su oportunidad, Marco Antonio Rodríguez Murillo dijo que su obra no la hizo en función del premio: "Es un libro de poeta para poetas, (en el que muestro) cuáles son los autores que me gustan, qué pienso de ellos y cuál es la relación que tienen con la naturaleza".

Recomendó a las nuevas generaciones que no se dejen guiar por el mercado editorial, sino que prioricen los temas que les interesan.

"Uno tiene que buscar el tema, no recomiendo guiarse por el mercado editorial. La calidad irá saliendo y el propio mercado te irá acogiendo. La literatura, al contrario de otros oficios, es de resistencia. Hay que persistir, no desanimarse, seguir adelante y que cada tropiezo es una ganancia", dijo Rodríguez Murillo.

El Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco que está dotado con 10 mil dólares y la publicación del libro, será entregado de forma virtual el 5 de diciembre, a las 16 horas.