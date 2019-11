¿Por qué no puedes tomarte seflies en la expo de James Turrell?

Este viernes se inaugura la exposición "James Turrell: Pasajes de luz" en el Museo Jumex, una de las muestras más esperadas debido a sus características visuales que la vuelven perfectas para redes sociales como Instagram.

La obra de James Turrell (Pasadena, 1943) es famosa por tratar la luz y los efectos que genera en el ser humano como tema principal. Para esto, el artista ha realizado diversos experimentos en los que juega con la arquitectura, colores e incluso sombras y la oscuridad total. Es por ello que sus instalaciones se comparan con los escenarios fotográficos que permitió "Apariencia desnuda: el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun" en el mismo recinto ubicado en Polanco.

A diferencia de entonces el Museo Jumex ha prohibido que se tomaran fotografías y videos dentro de las piezas. Dicha medida se volvió un reto para el recinto porque podría ocasionar que algunos posibles visitantes pierdan interés en la muestra.

Kit Hammonds, curador del Museo, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL que esta petición surgió por parte del propio James Turrell:

"James no cree que sea necesariamente malo compartir tus experiencias en redes, pero esto ocasiona que uno ignore la experiencia de estar ahí (dentro de su obra) de manera directa sin el celular como mediador".

Hammonds recordó cómo la muestra de Jeff Koons fue mediática, cómo ofrecía hasta cierto punto un espectáculo y que los visitantes no podían evitar retratarse con alguna de las esculturas. También recalcó el hecho de que la muestra de Turrell será lo opuesto, ya que al no poder capturar fotografías, el espectador estará obligado a permanecer ahí dentro de la obra.

"Es un cambio interesante para el Museo porque va de extremo a extremo", declaró Hammonds y agregó que esta norma representa un reto ya que ahora es muy normal que las personas vayan a tomarse fotos a la pinacoteca, así que ahora se enfrentan a la tarea de explicar porqué no está permitido tomar fotografías.

"No es porque el artista no quiera que lo hagas, sino porque el objetivo de estar dentro de la obra es vivir la experiencia. No es por cuestiones de derechos de autor", declaró.

El Museo tomó un par de medidas para comunicar el mensaje al visitante: la instalación de anuncios en los que explican el motivo por el cual no se pueden tomar fotos y la capacitación del personal de seguridad y guías para que, en vez de llamar la atención, den cuenta del porqué estas indicaciones.

"Esto (la prohibición) no forma parte de las obras de Turrell, sin embargo, pienso que agregan un elemento de ritual o iniciación -otro elemento que caracteriza su obra", comentó Hammonds.

Con esto el curador espera que contribuya a la comprensión de la obra artística de Turrell, "que entiendan que no se trata de venir a ver luces como en el antro, sino que hay algo más que está sucediendo con la obra".