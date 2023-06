POTOSINO GANA “CHARLES JEHLINGER AWARD”

Originario de San Luis Potosí, el actor Rodolfo Ornelas recibió el premio “Charles Jehlinger 2023”, a la excelencia en la actuación, que, según registros actuales de la Facultad, Ornelas es el primer actor mexicano en recibir el prestigioso premio otorgado por la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas The American Academy of Dramatic Arts, en el Campus Los Ángeles, California.

El Premio Charles Jehlinger se otorga a los estudiantes que logran un óptimo acercamiento a la personificación de los ideales de Jehlinger, además, reconoce la excelencia como persona y artista y que muestran profesionalismo hacia el oficio, afirmando que “la medida de un actor no se encuentra en su capacidad, sino en la estatura del actor como ser humano”.

Entre los ganadores anteriores del premio Charles Jehlinger se encuentran estrellas de Hollywood como Robert Redford, Grace Kelly, Danny DeVito, Spencer Tracy, Kim Cattrall, Paul Rudd, Anne Hathaway y Jessica Chastain.

PRINCIPIOS DEL COMITÉ

De acuerdo a los principios del comité y miembros de la Facultad, el Premio Jehlinger está destinado a ser otorgado a alguien que no sólo se encuentra en el nivel superior de actores, sino a una persona con integridad, curiosidad, humildad y compasión.

“Rodolfo es uno de los actores más fuertes con los que he trabajado. Le da mucho al proyecto, a su elenco y al público. Rango y profundidad sin fin. Mi objetivo siempre es volver a trabajar con él.”, comenta Adam Chambers, quien dirigió a Rodolfo en la puesta “A Few Good Men” de Aaron Sorkin.

SUS INICIOS

En entrevista para Pulso Diario de San Luis, Rodolfo Ornelas nos comparte que fue cuando apenas tenía 11 años edad, que comenzó en el mundo de la actuación, a través de clases de teatro, siendo hasta los 18 años, que ingresó a la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL en la Ciudad de México.

GUSTO E INTERÉS

Surgió después de haber visto una obra de teatro basada en Pinocho, cuando estaba muy chico. Vivía con mi familia en Sonora y pocas obras iban al lugar donde vivíamos, Pinocho fue de las pocas que me marcó para querer hacer lo que yo vi en el escenario, agrega.

A su vez, nos comparte las principales instituciones que le han permitido extender su trayectoria actoral.

“Definitivamente la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes y The American Academy of Dramatic Arts. Pero el maestro Mario Iván Martínez, de quien he tenido la fortuna de recibir apoyo, es para mí la mayor escuela a nivel empírico, de observación y de escucha constante al oficio. En San Luis Potosí, mi escuela fue el maestro Alejandro Galindo, que me dijo que yo podía dedicarme a esto y puso toda la base para confiar en mí mismo”.

INSPIRACIÓN Y MOTIVACIÓN

“Recibir este premio, considerando lo que la Facultad toma en cuenta para otorgarlo, es una completa inspiración para seguir adelante en la construcción de ambos caminos: el actoral y el personal”.

La responsabilidad viene de que el premio signifique un cúmulo de valores profesionales y humanos muy importantes, nutridos por una generación de estudiantes y maestros (absolutamente de excelencia) en The American Academy, que mutuamente nos hemos impulsado.

Finalmente, Rodolfo Ornelas detalla que tiene aproximadamente doce años de trayectoria profesional en el mundo de actuación, desempeñando actualmente su pasión por esta, “literalmente donde quiera que mi trabajo me lleve”.