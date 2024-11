Kamel Daoud gana el Premio Goncourt con 'Houris'

París, 4 nov (EFE).- El francoargelino Kamel Daoud se alzó este lunes con el prestigioso premio Goncourt de novela gracias a 'Houris', una historia que espera que sirva para "desatar la palabra" sobre la silenciada guerra civil argelina de los años 1990, también conocida como década negra, y sobre la situación de las mujeres.

"Pienso sobre todo en los escritores en Argelia que tienen miedo", explicó el ganador en declaraciones a la prensa tras haber compartido el habitual almuerzo con los miembros del jurado en París.

El nombre de Daoud (1970 Mesra, Argelia) se anunció, como es tradición, en el restaurante Drouant de París, donde los miembros de la Academia Goncourt se dan cita cada año para votar a quien adjudican el galardón más importante de las letras en francés.

'Houris', que partía como favorita, logró imponerse en tan solo una ronda de votaciones a, entre otros, el francorruandés Gaël Faye, quien sonaba igualmente con fuerza en las quinielas con su esperada segunda novela, 'Jacaranda', tras el éxito internacional conquistado con su debut, 'Petit Pays' ('Pequeño país').

Completaban la lista de finalistas dos escritoras francesas menos conocidas, Sandrine Collette y Hélène Gaudy.

'Houris' narra la historia de Aube, una joven argelina que perdió las cuerdas vocales por culpa de la guerra civil de los años 1990 en Argelia y que sueña con recuperar el habla.

En un país que ha aprobado leyes para castigar a quienes mencionen ese conflicto, la protagonista, embarazada, decide volver a su pueblo natal en busca de respuestas.

El jurado de la Academia Goncourt destacó, al anunciar su decisión, que la novela sirve para trazar un nuevo "camino de la memoria" de un periodo "negro", en paralelo al mero relato histórico.

Ya en el restaurante Drouant, el propio Daoud explicó que se sentía muy emocionado y que le faltaban las palabras para describir su alegría: "No sé cómo ser a la vez inteligente y sincero, es muy difícil, hace falta ser un político para hacerlo".

"Conozco el precio de la libertad"

Su primer pensamiento, como compartió en las redes sociales al anunciarse su victoria, fue para sus padres. Pero también dedicó el galardón al resto de su familia -está casado y tiene tres hijos- y a sus primeros maestros en Argelia.

En su carrera Daoud fue también periodista y defendió posturas críticas con la situación de su país natal, lo que le llevó a mudarse a Francia para escribir con libertad.

Por eso aseguró que este premio "cobra sentido" no solo para él, sino para todos aquellos que quieren escribir y "que tienen miedo, que son difamados, que son atacados, que son acorralados, aterrorizados, asesinados".

Añadió que aunque él, como hijo de un sistema socialista, desconfía de todo lo que aspira al combate y a la militancia, pero desea que su novela sirva para "desatar la palabra sobre la guerra civil en Argelia" y sobre "la condición de la mujer".

"La literatura es mágica, pero la literatura no siempre cambia el mundo. Para que la novela cambie el mundo hacen falta lectores, no yo", matizó.

De Francia habló como "su segundo país natal", el que le dio a luz en la literatura y en el que se nacionalizó en 2020.

"Tengo suerte de tener dos países, dos ventanas (...) Me siento plenamente francés y amo este país, contra y a pesar de los que no lo quieren, los que están decepcionados, desencantados. Porque yo conozco el precio de la libertad y aquí la hay, permite escribir, permite ser libre", reflexionó.

Sobre Argelia precisó que no confunde a "los propietarios del país con el país", que es su tierra natal, que la lleva con él y que la echa "de menos cruelmente".

Recordó que la silenciada guerra civil que enmarca la historia de 'Houris' tuvo un coste de entre 200.000 y 250.000 muertos, según las informaciones disponibles, y afirmó que recordarla es un "deber" hacia las generaciones futuras, para que no se reproduzca.

"Es pedagogía contra los que creen que el islamismo es un humanismo o una descolonización. No, mata y lo hemos pagado. Y las mujeres han pagado más. Así que no me equivoco. En la vida, generalmente, hay dos campos: el de la libertad y el de los que no aman la libertad", opinó.

El Goncourt tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el ganador recibe un cheque por valor de diez euros, pero asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas. EFE

ngp/lmpg/psh

(vídeo) (foto)