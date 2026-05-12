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Cultura

Premio Municipal de Literatura 2026

Por Estrella Govea

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Premio Municipal de Literatura 2026

Ya fue abierta la convocatoria del Premio Municipal de Literatura 2026, dirigida a escritoras y escritores mayores de 18 años residentes en el municipio de San Luis Potosí. 

La misma contempla las categorías de Poesía "Ramón Banda Farfán", Cuento "Félix Dauajare Torres" y Ensayo literario "Joaquín Antonio Peñalosa".

Las personas participantes deberán presentar obras inéditas y firmadas con seudónimo, además de cumplir con una extensión de entre 40 y 60 cuartillas según la disciplina correspondiente.  

Podrán participar habitantes de la capital potosina, así como personas originarias de otros estados o países que acrediten al menos tres años de residencia continua en el municipio. Los textos podrán escribirse en español o en otra lengua acompañada de su traducción al español.  

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Las obras deberán enviarse en formato digital mediante un formulario en línea o entregarse impresas en la Dirección de Cultura, ubicada en el Centro Cultural Palacio Municipal. La fecha límite de recepción será el 12 de junio de 2026 a las 14:30 horas.  

El jurado calificará elementos específicos en cada categoría, entre ellos el manejo del lenguaje poético, la estructura narrativa y la claridad crítica. Cada categoría otorgará un premio único de 35 mil pesos y diploma, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto de 2026.El certamen busca impulsar la creación literaria local mediante las categorías de poesía, cuento y ensayo literario.

La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales de Cultura Municipal SLP.

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