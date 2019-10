Próximo libro de Michelle Obama, complemento de "Becoming"

Nueva York.- El primer libro de Michelle Obama desde su éxito "Becoming" será más sobre sus lectores y menos sobre ella misma.

"Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice", anunciado ayer, se publicará el 19 de noviembre bajo Clarkson Potter, un sello de la editorial Penguin Random House. Es un complemento de "Becoming", que ha vendido millones de copias desde que se salió a la luz el pasado noviembre.

El libro incluye una introducción de la ex primera dama y citas y preguntas relacionadas con sus memorias. Está diseñado para ayudar a los lectores a contar sus propias historias. En la introducción, Obama dice que con este trabajo espera alentar a la gente a escribir sus "experiencias, ideas y sentimientos, en toda su imperfección, y sin juicios".