Proyecciones de “Stop Making Sense”

Stop Making Sense es un icónico documental musical dirigido por Jonathan Demme, lanzado en 1984, y ahora se encuentra en proyección en la Cineteca Alameda hasta el 21 de octubre de 2024 en el horario de las 17:00 horas.

El filme captura la energía vibrante de un concierto en vivo de la banda Talking Heads, durante una serie de presentaciones en el Hollywood Pantages Theatre en 1983. Más que un simple registro de un concierto, el largometraje se destaca por su innovadora dirección y su enfoque en el minimalismo escénico. Demme evita los típicos efectos de cámaras rápidas o ediciones distractoras, permitiendo que la actuación y el poder de la música tomen el protagonismo.

David Byrne, el excéntrico líder de la banda, ofrece una de las actuaciones más inolvidables de su carrera. La película comienza de manera íntima, con Byrne solo en el escenario con una guitarra acústica, interpretando “Psycho Killer”. A medida que la actuación avanza, los miembros de la banda y los elementos escenográficos se incorporan gradualmente, creando una sensación de progresión y crecimiento, tanto musical como visual. El icónico traje grande de Byrne y la coreografía única se han vuelto símbolos culturales reconocibles.

La película se caracteriza por su diseño sonoro impecable y por su enfoque en capturar la esencia del espectáculo en lugar de saturar al espectador con imágenes grandilocuentes. El resultado es un filme cautivador, dinámico y lleno de vida, que ha sido elogiado como uno de los mejores documentales musicales de todos los tiempos.

Con una lista de canciones que incluye éxitos como “Once in a Lifetime,” “Burning Down the House,” y “This Must Be the Place (Naive Melody),” el documental se convierte en una celebración de la creatividad y la innovación tanto musical como visual de Talking Heads. La coreografía única, los efectos visuales sencillos pero efectivos, y la increíble energía de la banda hacen que la película sea una experiencia visual y auditiva que sigue siendo relevante décadas después de su estreno. La entrada general tiene costo de $40 y estudiantes e INAPAM $25. pesos