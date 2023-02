Publican la historia de Joaquín Murrieta

CIUDAD DE MÉXICO.- A Joaquín Murrieta lo apodan el “Robin Hood mexicano” porque después de haber sido víctima de injusticias por parte de los norteamericanos en la época de 1850, comenzó a matar y robar oro que después le entregaba a los pobres.

Murrieta se convirtió en el forajido más buscado en California después de que este territorio le fue arrebatado a los mexicanos que vivían en esas tierras, pero su historia ha sido poco contada por la insuficiente te cantidad de información que se ha encontrado al respecto, por esta razón el creador Diego Ramírez Schrempp decidió llevarlo a una serie protagonizada por Juan Manuel Bernal, quien por la esencia de la historia peleó por este personaje como no lo ha hecho por otros.

“Esta es una combinación de la intuición y el conocimiento que me dieron los guiones a lo largo de 38 años de carrera y también del amor a mi patria, a México y de querer contar una historia que está por ahí escondida; me gustan contar las historias que a veces escondemos abajo de la alfombra; que no siempre se habla de eso y esta historia de Joaquín Murrieta no no está todavía muy clara en el común denominador del mexicano, por eso me la jugué”, explica Bernal en entrevista.

Los ocho capítulos de “La cabeza de Joaquín Murrieta”, están disponibles en Amazon Prime Video y el elenco lo conforman tanto actores mexicanos como estadounidenses, entre los que se encuentran Alejandro Speitzer, Yoshira Escárrega, Michael Wilson Morgan, Steve Wilcox y Emiliano Zurita.