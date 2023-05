¡Querida mamá!, ciclo dedicado a las madres del cine

La Cineteca Alameda se suma a la celebración del Día de las Madres con un especial ciclo de cine dedicado a las madres del cine, los días 11, 13 y 14 de mayo

Mañana jueves se proyectará “Corre” (2020) del cineasta, guionista y actor Aneesh Chaganty.

La historia gira en torno a Chloe quien ha sido criada en total aislamiento y controlada por su madre desde su nacimiento, la adolescente sueña con la libertad y comienza a explorar los secretos de su madre.

Las funciones son a las 19:00 y 21:00 horas. Las tres películas han sido reconocidas a nivel mundial e incluso ganadoras de diversos premios cinematográficos. La clasificación es B-15.

El sábado 13 de mayo llegará a sala “Everything Everywhere All at Once” (2022) de los directores Daniel Kwan, Daniel Scheinert. En esta cinta, una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Las funciones son a las 17:00 y 20:00 horas, la clasificación es R (mayores de 18 años).

Finalmente, el domingo 14 de mayo se presentará “Psycho” (1960) del reconocido director Alfred Hitchcock.

Esta icónica historia narra la historia de una secretaria de Phoenix quien malversa cuarenta mil dólares de un cliente, se da a la fuga y se registra en un motel remoto administrado por un joven con una controladora madre, se proyectará a las 18:00 y 20:30 horas, con clasificación B-15.

Esta triada cinematográfica ha sido reconocida a nivel mundial, e incluso ha sido acreedora de diversos premios cinematográficos.