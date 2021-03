Reabre el Foro Shakespeare con 15 personas como público

"La verdad es que 15 personas no alcanzan ni para las tortillas, pero si no empezamos de a poquito cómo, alguien tiene que saber que esto ya está funcionando y que si no vienen, que si no lo sostenemos, nos lo van a volver a quitar. Esta temporada ya estaba planeada, pero la estábamos deteniendo, porque siendo honesta, no creía que fuera a venir ni un alma dije, voy a venir para que seamos tres, y me conmueve estar en el teatro y ver a todos los que estuvieron ahí. Esto para mí es un acto de fe y para mí la fe es poner un pie en el aire y tener certeza de que alguien te va a sostener y así está siendo".

Se dio la tercera llamada y en medio de un escenario desértico, aparecieron los actores Roberto Cazares y Víctor Hernández, quienes visiblemente emocionados comenzaron su interpretación, con la cual hicieron reír al público presente en la sala, que a pesar de ser menos de 20 se distribuyeron por todas las butacas, hasta en el balcón que está al fondo, haciendo posible la sana distancia.

"La verdad es que económicamente no nos conviene, pero hay unos atrevidos y valientes que estuvieron hoy en el escenario, y como nosotros somos unos valientes también, entonces cada que alguien así dice, ´yo quiero estar en el escenario´, lo acompañamos en su batalla porque nosotros somos agradecidos cuando alguien nos acompaña en esta batalla de abrir el Foro Shakespeare y de seguirlo manteniendo, esperando que la magia suceda como a veces lo hace.

"Esto me emociona, porque veo toda la historia del foro y digo, no puede ser, esto es un milagro; me preguntan ¿cómo lo están haciendo? No lo sé, estamos trabajando mucho es lo único que sé, y lo estamos haciendo con el corazón en la mano".

Itari asegura que la estabilidad del Foro Shakespeare está de nuevo en una situación peligrosa, porque venía de una reapertura en la cual estuvo dos años negociando con inversionistas y gracias a que logró convencerlos de apoyar este espacio, fue que el foro no cerró de manera definitiva como se dijo en 2018, reabre en a finales de 2019 y sólo seis meses después vuelve a bajar el telón por la pandemia, en agosto de 2020 se autoriza reiniciar actividades con el 30% de aforo y en diciembre nuevamente se ordena el cierre por el aumento de contagiados; es decir, no han podido tener una temporada de corrido y las personas que pusieron su dinero ya la están cobrando.

Después de casi dos horas de función las luces se prendieron, los actores y el resto de su equipo salieron a escena a agradecer los aplausos y para hacerles saber que estarán dando funciones hasta 29 de abril; la gente se quedó todavía unos minutos sentados en su butaca cuando todo terminó, como esperando algo, pero finalmente salieron del lugar y felicitaban a la directora del Shakespeare por volver a levantar el telón

"No sé si mañana nos den ese 10% que nos quitaron (del 30% de aforo que permitieron el año pasado), pero a lo mejor en una semana sí. El teatro tiene que ser una onda expansiva de energía y que se vaya pasando la voz, que vayan viendo que aquí ya hay obras; mi gran ilusión es volver a ver este espacio con las colas que tenía antes y tener todos los días programación, ojalá lo logremos y nos permita tener los flujos necesarios para pagar nuestras deudas y seguir insistiendo", finalizó Itari Marta.