Rechazan a la tauromaquia como candidata a patrimonio de la Unesco

La tauromaquia ha quedado fuera de las nominaciones al patrimonio mundial de la Unesco, esto en medio de manifestaciones en contra de que la llamada "fiesta brava" mereciera este reconocimiento cultural internacional.

Esta manifestación previamente ha sido impulsada pero, en ninguna ocasión ha recibido su nombramiento. Este año su candidatura se impulsó por la Asociación Internacional de Tauromaquia al señalar que estaba en una situación de emergencia.

No obstante la tauromaquia no ha recibido el apoyo de la mayoría, incluso en este año se ha difundido en redes sociales etiquetas en las que se desaprueba que este acto, en el que se da muerte a toros en medio de un espectáculo, sea reconocido como una manifestación cultural y reciba una protección del organismo internacional.

La Asociación Defensa Animal Torrent (ADAT) aplaudió a través de redes sociales que esta actividad fuera rechazada en el listado de expedientes a considerar para 2021 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde sí aparece la cetrería representando a España.

"Gracias a la unión de más de 985 organizaciones que apoyaron la carta, argumentando, imágenes y videos enviados a la UNESCO y todos sus embajadores. Gracias los más de 20 mil tuits enviados con el hashtag #NoTauromaquiaEnUNESCO que logró ser TT MUNDIAL además de en España, Perú, Portugal, Colombia y Ecuador".

La asociación antes mencionada aseguró que tanto el poeta Homeri Aridjis como la escritora Elena Poniatowska, así como 27 artistas de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia de México, apoyaron los esfuerzos para que la tauromaquia no fuera reconocida como patrimonio cultural por la Unesco.