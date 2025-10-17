Recorrido por la Catedral de SLP

La Dirección de Patrimonio Cultural realizará un recorrido especial por el Día Internacional de las Catedrales este viernes 17 de octubre a las 11:00 horas, con punto de reunión en el Kiosco de la Plaza de Armas.

La actividad forma parte de las acciones para conmemorar esta fecha, que se celebra cada 19 de octubre, y que busca reconocer el valor histórico, artístico y social de las catedrales como testimonios de la identidad y la arquitectura de las ciudades.

El Día Internacional de las Catedrales tiene como objetivo destacar la importancia de estos templos que, más allá de su función religiosa, representan el desarrollo cultural y urbanístico de las comunidades. Su nombre proviene del término latino cathedra, que significa “asiento del obispo”, lo que indica su papel como sede principal de cada diócesis. En ellas se realizan actos litúrgicos fundamentales como ordenaciones sacerdotales y celebraciones episcopales.

En San Luis Potosí, el recorrido estará centrado en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María Santísima, ubicada frente a la Plaza de Armas. El templo, construido entre 1670 y 1730, fue elevado a rango de catedral en 1854, y desde entonces se ha consolidado como uno de los principales símbolos arquitectónicos y religiosos del estado. Su edificación fue impulsada por el auge minero del siglo XVII y dirigida por el maestro Nicolás Sánchez.

La catedral potosina es considerada uno de los ejemplos más destacados del barroco salomónico mexicano. Su fachada, revestida de cantera rosa, presenta tres cuerpos con columnas salomónicas y esculturas de los doce apóstoles talladas en mármol de Carrara por los hermanos Biagi, las cuales fueron encargadas por el obispo Ignacio Montes de Oca en el siglo XIX. Este conjunto escultórico convierte al templo en el único en el mundo con 24 apóstoles, al incluir otras doce figuras de cantera en su muro sur.

El recorrido guiado permitirá conocer la historia, arquitectura y simbolismo del edificio, así como los detalles de su interior neoclásico decorado por los artistas italianos Claudio Molina y Giuseppe Compiani en 1896.