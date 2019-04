Restauran templo ceremonial de comunidades indígenas en el noroeste de México

El gobernador tradicional indígena de Mochicahui, Onorio Jichimea, recuerda a Efe cómo el lugar, que ha albergado ritos durante más de 60 años, pasó de estar "a punto de derrumbarse" a estar ahora en un estado óptimo.



El espacio abarca 360 metros cuadrados y cuenta, además del propio templo, con un campanario y servicios de cocina y baños.



"Se caían en pedazos parte de los techos, se tuvo que derrumbar el templo y se construyó uno nuevo. En el área del patio también se hicieron banquetas y un campanario que también se requería", cuenta Jichimea.



La obra se llevó a cabo durante 6 meses, de noviembre de 2018 a abril de 2019.



Destaca especialmente la renovación de la barda (valla) del templo, en acabado de piedra y con detalles en madera.



Dentro de este templo ceremonial las distintas comunidades indígenas "llevan a cabo rituales y ceremonias conmemorando a los santos".



Finas líneas de humo, hipnóticos bailes y música tradicional componen parte de estos festejos.



Algunas de las danzas que realizan son "las pascolas, el venado y los matachines".



Que el templo esté reconstruido permite hacer esos rituales "de la mejor manera posible", aseguró.



También, según cuenta Jichimea, esta reconstrucción es importante por su beneficio a los adultos mayores, guardianes de la sabiduría que ahora tienen de nuevo un espacio mucho más confortable.



El llamado Consejo de Ancianos es la autoridad máxima indígena por encima del gobernador tradicional.



Atienden los asuntos más importantes y definen las políticas y acciones que afectan a los integrantes de la comunidad.



Ellos cuentan con un espacio propio en el que deliberan este tipo de decisiones y en el que, además, pueden llevarse a cabo los tradicionales "lamentos indígenas".



El estado de Sinaloa alberga 28 centros ceremoniales a los que acuden más de 5.000 personas.



Para realizar esta labor, Iberdrola contactó previamente con las autoridades municipales de El Fuerte, quienes les permitieron después acceder al gobierno indígena tradicional liderado por Jichimea.



El proyecto no solo beneficia a las actividades propias de la cultura de Mochicahui, sino que también favorece la actividad turística.



"Es un lugar turístico en el que tenemos visita de turistas nacionales y extranjeros", contó el gobernador indígena, celebrando tener ahora una imagen más atractiva de cara a los viajeros.



Esta restauración surge después de que la empresa edificara una planta termoeléctrica en Topolobampo, en el municipio de Ahome.



Según cuenta el gerente de la planta Noroeste de Iberdrola México, Pablo Galindo, para la empresa es importante apostar "siempre por el apoyo a las comunidades donde se encuentran instaladas sus plantas".



"Esta obra de impacto social es un claro ejemplo de esto", asevera.



Por su parte, Jichimea comenta: "Cuando se proyecta esta planta termoeléctrica en nuestro territorio ellos entendieron ese proyecto de obra e hicieron una consulta a nuestras comunidades y allí recogieron todo tipo de necesidades que teníamos para, en correspondencia, beneficiarnos".



Asimismo, recalca que su comunidad da a la naturaleza un valor fundamental, en especial "las áreas naturales de la región" en la que habitan.



Esto se debe a que los indígenas acuden a las inmediaciones naturales del kilométrico río Fuerte -que recorre el estado de Chihuahua y el de Sinaloa- para realizar sus rituales.



"Pedimos que fueran respetadas estas áreas y que no fueran trastocadas en lo más mínimo para que no afectara a nuestras costumbres", cuenta.



La restauración del templo supone para el gobernador indígena una muestra de respeto por sus "usos y costumbres", así como por sus "ceremonias rituales".



"Y ojalá nuevas obras de beneficio social puedan darse en lo sucesivo", concluye.