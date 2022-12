“Retrospectiva”, del artista plástico Abraham Delgadillo

A través de una serie de cuadros hechos con particular técnica, Abraham Delgadillo presenta una muestra pictórica en la Sala Potosina del Museo Francisco Cossío.

En la misma, el artista plástico optó por realizar dibujos sombreados principalmente, los cuales surgen de su propia imaginación, sin limitación alguna.

Al respecto, expresa: “crear personajes que ya existen, no es mimesis, no es imitación, no es copia de los existente, es creatividad”, donde los personajes creados por el autor, adoptan carácter, personalidad y un estilo único.

“Dentro de mis pinturas, hay un proceso de evolución, en el cual he vertido diversos autores, corrientes o estilos pictóricos y escultóricos de diferentes periodos de la historia de la pintura y la escultura, esa es la razón por la que se observa una serie polifacética de 20 años de trayectoria, que converge o deviene en las más recientes creaciones”, mencionó. Buscando siempre nuevas maneras y estilos, ha logrado expresar siempre a través de estos cuadros, donde se mezcla la creatividad de distintas épocas y sucesos, que el espectador quede atrapado en la esencia única de cada obra, donde las emociones y pensamientos de quien les observa, tendrá siempre algo que comunicar.