REVIVE POPULARIDAD DEL ART DÉCO

Un siglo después de ser formalmente introducido en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925, en París, el Art Déco disfruta de un resurgimiento en la decoración, la moda y más. Una nueva generación aprecia las raíces glamurosas y francas del estilo y además lo está traduciendo en nuevas creaciones.

Una exposición actual en el Museo de la Ciudad de Nueva York ofrece una mirada al estilo que ayudó a definir la ciudad en la imaginación popular hace un siglo, con sitios emblemáticos como el Edificio Chrysler, el Edificio Empire State, el Rockefeller Center y el Radio City Music Hall. La exposición “Art Deco City: New York Postcards from the Leonard A. Lauder Collection” (Ciudad Art Déco: Postales de Nueva York de la colección Leonard A. Lauder), también incluye ropa y clips de películas de la época.

Y en Londres, el Museo Victoria y Alberto tiene una colección de trajes de día y noche, joyas, textiles y disfraces de Les Ballets Russes que fueron una gran influencia en la moda.

Surgió después de la Primera Guerra Mundial, la era original del Art Déco encarnaba un espíritu de creatividad, libertad e innovación. Con la modernidad y la exuberancia a plena vista, los años 1920 y principios de los 30 se convirtieron en uno de los períodos más influyentes en diseño de la historia.

Esos primeros años 1930 vieron el florecimiento del estilo en Miami también, donde el Distrito Art Déco de South Beach es un atractivo para visitantes y un centro para el diseño.

Y en París, los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2024 crearon carteles Art Déco para celebrar los juegos y marcar el centenario desde los Juegos Olímpicos de 1924, que también fueron anfitriones de París. Dijeron que los vivos carteles estaban destinados a celebrar la influencia colorida y extravagante del estilo en el paisaje de la ciudad.

Esa misma energía infundió el cambio de corsés restrictivos a siluetas sensuales y liberadas. Los Locos Años Veinte. El estilo flapper reflejaba los roles cambiantes para las mujeres en la sociedad, dice la bloguera de diseño Courtney Price.

En las pasarelas y alfombras rojas de hoy, vestidos de satén dorados y negros evocan el brillo de la Era del Jazz, a menudo adornados con cristales y plumas. Celebridades como Zendaya, Gigi Hadid, Beyoncé y Demi Lovato han adoptado bobs y ondas, canalizando el encanto de la era Déco de maneras frescas.