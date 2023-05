Rinden homenaje a Raúl Padilla López

A-AA+

"El destino ha querido que dediquemos este concierto a la memoria de Raúl", dijo el escritor Mario Vargas Llosa durante su mensaje al inicio del Concierto en memoria de Raúl Padilla López, que ofreció esta tarde la Orquesta Solistas de América, bajo dirección de Iván López Reynoso en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde el Premio Nobel de Literatura señaló que Padilla fue uno de los grandes promotores culturales del ámbito de nuestra lengua y del mundo".

Vargas Llosa aseguró que Padilla López, fallecido el pasado mes de abril, reunía características que rara vez van juntas: "una enorme sensibilidad por la cultura en general, y la literatura en particular, una visión, a la vez tapatía, jalisciense, mexicana, latinoamericana y universal; la vocación de soñar proyectos ambiciosos y la capacidad empresarial de ejecutarlos".

Acompañado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí; de la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz; y de la directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas, María Luisa Meléndrez, Vargas Llosa, reconoció que Raúl Padilla, el creador de buena parte de las empresas culturales de Jalisco, era "una fuerza persuasiva capaz de convencer a cualquiera de que esta ciudad era una de las capitales culturales del mundo y que aquí debían realizarse grandes ferias y festivales literarios, cinematográficos y artísticos".

Pero también que poseía un olfato para convocar a los mejores como es la FIL Guadalajara. Afirmó que su relación con la Universidad de Guadalajara es casi legendaria, pues transformó esa gran casa de estudios, descentralizándola, aumentando su rigor académico y su prestigio y vinculándola a la economía productiva a partir de una visión moderna de lo que debe ser una universidad.

"Gracias a ello pudo hacer de la universidad de Guadalajara y de la Fundación que lleva su nombre, una plataforma cultural influyente más allá de las fronteras de Guadalajara, Jalisco y México. Su legado es, pues, enorme y lo sobrevivirá", dijo Vargas Llosa, quien dijo que por ello dedicaron a su memoria el concierto realizado esta tarde, con dos piezas de Tchaikovsky: "Sinfonía No. 6 en sí menor, Op. 74 (Patética) y IV mov (Final. Adagio lamentoso" y "Variaciones sobre un tema Rococó, Op. 33"; así como la "Sinfonía No. 5 en Do Menor, Op. 67", de Beethoven, interpretada por la Orquesta y el chelista Christopher Ibarra Jackson.

El rector Villanueva Lomelí, afirmó que Raúl Padilla López siempre expresó su amor por los libros, pero además fue un importante promotor y visionario de varios proyectos que fue impulsando. Además, citó las palabras de Raúl Padilla:

"La cultura nos hace pensar y sentir, interpelando el entorno y dejarnos interpelar por él, ejercer el pensamiento crítico, ser libres. La cultura y su aprovechamiento son lo que construye la democracia que queremos vivir, o sea, una sociedad de ciudadanos", dijo Villanueva Lomelí.

Luego concluyó: "Querido licenciado Raúl Padilla aquí seguimos en tu sala de conciertos, escuchando. Estoy seguro, que estás muy feliz de que aquí estemos reunidos todos", dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, quien enfatizó el homenaje al promotor cultural mediante la música de la Orquesta Solistas de América, bajo la dirección de Iván López Reynoso.