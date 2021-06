Rupture, la mayor exposición de Ai Weiwei se abre en Lisboa

LISBOA, Portugal (EFE).- Rupture, la mayor exposición del artista y disidente chino Ai Weiwei abre hoy sus puertas en Lisboa con un recorrido sobre su carrera a través de 85 obras, algunas ya icónicas y otras inéditas.



La muestra acoge instalaciones, esculturas, videos, películas y documentales que desgranan las dos dimensiones del trabajo de Weiwei: la realidad y la fantasía.

Rupture acoge piezas icónicas del artista que hablan del mundo real como Snake Ceiling (2009), una gran instalación en forma de serpiente construida con centenares de mochilas escolares, en memoria de los estudiantes muertos en el terremoto de Sichuan de 2008.

Circle of Animals (2010) inspirada en una fuente de Pekín y Law of the Journeuy (Prototype C) (2016) sobre la crisis global de refugiados forman parte también de la oferta más "realista" de la exposición.

Coronation es uno de sus proyectos más recientes, un vídeo filmado en la ciudad de Wuhan durante el encierro provocado por la pandemia.

En su dimensión más fantástica y espiritual, Weiwei ha rescatado la identidad artística china con piezas en las que revisa técnicas tradicionales e iconografía olvidadas desde la llamada "Revolución Cultural" de Mao Tse-Tung.

Aunque las obras indagan en sus raíces chinas han sido producidas en Portugal, donde reside actualmente Ai Weiwei, reconocido también por su activismo en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, temas constantes en su trabajo.

Rupture, abierta hasta el 28 de noviembre en la Cordoaria Nacional de la capital lusa, ha sido curada por Marcello Dantas, responsable también de exposiciones de artistas como Bill Viola, Gary Hill, Shirin Neshat y Tunga.