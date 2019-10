Salman Rushdie asegura que la migración enriquece el mundo

Oaxaca.- El escritor indio-británico, Salman Rushdie, aseguró no estar de acuerdo con la política de Donald Trump; dictará la Cátedra Aura Estrada en la 39 Feria Internacional del Libro de Oaxaca

Salman Rushdie, el escritor indio-británico reconoce que en el mundo ha crecido cierto racismo hacia quienes tienen que cambiar de país; el autor de "Los versos satánicos" se asume como parte de ese movimiento migratorio que ha explotado en los últimos 100 años y que es una realidad del mundo a la que debemos acostumbrarnos.

"Pero de muchas formas ese movimiento ha creado al mundo moderno, porque en cada ciudad podemos ver cómo la inmigración ha nutrido a la población, esa es la realidad del mundo. No vivimos aislados, ni en una cajita, sino que ahora hay mucha más diversidad y eso no va a cambiar, así que más vale que nos acostumbremos", señaló el escritor que tuvoá a su cargo la Cátedra Aura Estrada, que dictó en la 39 Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

El escritor de origen indio, que emigró a Reino Unidos y de ahí viajo a Nueva York, donde radica, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde dijo que la migración enriquece la vida, y eso es muy claro en Estados Unidos, y particularmente en Nueva York, donde la migración enriquece la vida.

CONTRa TRUMP

"No estoy de acuerdo con lo que hace el presidente (Donald Trump) y esto resulta una verdadera catástrofe. Si vemos la literatura en este momento, esta literatura actual ha sido enriquecida por todos los migrantes, vemos migrantes de diferentes lugares, de Vietnam, de Nigeria, y todos estos inmigrantes que vienen a América y vienen de otros países, vienen a contarnos sus historias y las diferentes maneras en que se narran estas historias", señaló.

Salman Rushdie también habló de sus más recientes libros "Qichotte" y "La decadencia de Nerón Golden", esta última, sobre América.

"Si uno lo recuerda de cabo a rabo es mucho más interesante de lo que Trump podría resultar. Por eso escribí sobre migración porque no son los personajes que me interesaran de hecho hay varios personajes dentro de la novela que son migrantes, quería entender como son ellos, como es las vida de esta gente que vive en otro lugar, que vive en América y quería entender esos contextos".

AUTOR

El narrador y ensayista que es autor también de "Hijos de la medianoche" dice que uno de los problemas no sólo en América, sino que es la manera en que consumimos los cuentos, en que no decimos la verdad; "en el caso de mi personaje este personaje se confunde al consumir una dieta de mentiras que parecen verdaderas, parece algo cómico pero en realidad no lo es".

Rushdie está en México para dictar la Catedra Aura Estrada, creada en homenaje a la escritora que falleciera en 2007, y en cuyo contexto se entrega un premio dotado con 10 mil dólares y, residencias artísticas en Wyoming y Nueva York, en EU; La Toscana, en Italia; y Oaxaca, en México.

NOBEL DE LITERATURA

Rushdie, quien en los últimos años ha estado en la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura, dijo que sus "esperanzas con el Nobel "están cada vez más diluidas, se volvió muy excéntrico, nada más hay que ver a quiénes se lo han dado, pero celebro el Nobel que se le dio a Olga Tokarczuk", señaló el narrador que vuelve a Oaxaca tras dos décadas de haberla visitado y haber tenido un encuentro con Francisco Toledo.